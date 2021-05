Actualités Bitcoin

Le comédien Bill Maher n’obtient pas de Bitcoin; L’argent, contrairement à Crypto, est “ généré par quelque chose de réel ”

Selon lui, «le pouvoir de Bitcoin est basé uniquement sur suffisamment d’enfants qui y croient». Ne lui parlons pas de l’USD ou de la monnaie fiduciaire.

L’animateur de télévision Bill Maher est le dernier à se moquer des crypto-monnaies. Prenant un coup à Dogecoin (DOGE) dans l’émission ‘Real Time with Bill Maher’, le comédien a déclaré: “ Autant que je sache, c’est exactement la même chose que les autres crypto-monnaies parce que tout est une blague. ”

Se référant à lui comme un «argent de dessin animé de lapin de Pâques», il l’a ensuite comparé à Tinkerbell de Peter Pan, en disant: «Son pouvoir est basé uniquement sur suffisamment d’enfants qui y croient.»

Mais ce n’était pas tout; il a ensuite partagé son point de vue sur l’impact environnemental de Bitcoin, qui, selon lui, implique «plus d’énergie que Netflix, Apple, Facebook et Google réunis». Chaque transaction, selon lui, «utilise plus d’électricité qu’un million de transactions Visa et a la même empreinte carbone que de regarder 85 000 heures sur YouTube».

D’où viennent même ces estimations? Personne ne sait.

Bill décourageant son public d’investir dans la cryptographie est l’une des plus grandes choses qui se soit produite depuis longtemps https://t.co/gekD0wxl8g – Michael Malice (@michaelmalice) 2 mai 2021

Attaquant la puissance utilisée par l’exploitation minière de Bitcoin, Maher a cité le fondateur de Microsoft Bill Gates, “Bitcoin utilise plus d’électricité par transaction que toute autre méthode connue de l’humanité.”

Il poursuit ensuite en citant un journal qui a déclaré que «la croissance du bitcoin pourrait à elle seule pousser les températures mondiales au-dessus du point de basculement de 2 degrés Celsius».

Ici, Nic Carter, co-fondateur de Coin Metrics, a publié une vidéo en réfutation, affirmant que le document cité n’est pas une base solide pour les réclamations contre Bitcoin car il a été largement critiqué par les universitaires et les praticiens de l’industrie.

Selon Maher, cependant, les partisans de Bitcoin sont «des opportunistes avides d’argent, et vous n’êtes pas autorisé à prétendre que vous vous souciez de l’environnement».

Il essaie ensuite d’expliquer que «l’argent devait provenir et être généré par quelque chose de réel quelque part, auquel la crypto-monnaie dit non, non».

Le système du dollar a des externalités très réelles et très dommageables. Alex a fait un travail fantastique en les documentant https://t.co/9QNH99KVWv – nic carter (@nic__carter) 30 avril 2021

«Les voitures sont mauvaises pour l’environnement, mais au moins elles vous emmènent quelque part», a ajouté Maher. Il a ensuite appelé le PDG de Tesla, Elon Musk, pour sa prise en charge des crypto-monnaies.

“Comment Tesla peut-il contribuer à sauver la planète avec des voitures électriques et ensuite participer à sa destruction avec cet argent de jeu en ligne totalement inutile?” Eh bien, cela devrait vous dire quelque chose.

Mais il a trouvé un soutien en Warren Buffett, le citant sur Bitcoin n’ayant aucune valeur intrinsèque et que l’on espère juste que quelqu’un paie plus d’argent pour eux.

Le nœud est simple, comme l’a dit Maher: «Je ne comprends toujours pas», bien qu’il prétende avoir lu sur les cryptos et les lui avoir expliqué. Mais il va encore plus loin, “ni vous ni personne d’autre.” Il a également cité l’auteur de The Black Swan Nassim Taleb qui a qualifié le bitcoin de «système de ponzi ouvert».

Bien sûr, la communauté crypto s’est offusquée de ses prises non informées et a partagé les prises de vue tout aussi ridicules de Maher sur les téléphones portables, les médias sociaux, la pandémie mondiale, etc. Même un fan de Maher a tweeté,

«Grand fan Bill mais c’est une recherche terrible. Tu ne penses pas? Buffett a 100 ans; il ne connaît pas la technologie. L’USD n’est soutenu par rien non plus et ils n’impriment pas seulement 1 billion de bitcoins de nulle part, le dévaluant comme l’USD. »

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.