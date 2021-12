Le comédien Bobcat Goldthwait ‘Memba Him ?!

natif de New York Bobcat Goldthwait (de son vrai nom Robert Francis Goldthwait) est devenu célèbre dans la mi-vingtaine après avoir transformé sa carrière de stand-up réussie en concerts d’acteur sur grand écran tout en gardant sa voix grinçante caractéristique dans les films emblématiques des années 80.

Les rôles reconnaissables de BG incluent le loufoque Zed dans « Police Academy 2: Their First Assignment », Fred Chaney sur le tube parlant « Hot To Trot », Egg Stork dans la comédie romantique saisonnière « One Crazy Summer » … et bien sûr Eliot Loudermilk sur le classique de Noël 1988 « Scrooged ».