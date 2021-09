Le comédien Fuquan Johnson parmi 3 morts dans un incident d’overdose à LA

La scène comique de LA a perdu un membre bien-aimé. Le comédien Fuquan Johnson fait partie des trois morts à la suite d’une fête à la maison qui a mal tourné. TMZ rapporte que Johnson était à un rassemblement dans une maison de la section de Venise de la région ce week-end. À un moment donné de la soirée, des flics ont été appelés et à leur arrivée, ils ont découvert quatre participants qui semblaient être morts ou haletant. Johnson, 43 ans, et deux autres – Enrico Colangeli (Rico Angeli) et Natalie Williamson, respectivement 48 et 33 ans – ont été déclarés morts sur les lieux.

Johnson était bien connu dans le circuit de la comédie de LA. Il est surtout connu pour Comedy Parlour Live, ainsi que pour l’écriture de plusieurs autres projets. Il est ami avec de nombreux autres gros frappeurs de comédie, dont Joey Diaz, Donnell Rawlings, Jay Pharoah, Jeff Ross, Chaunte Wayans.

Une autre femme, la comédienne et mannequin Kate Quigley, qui était la récente petite amie du chanteur principal de Hootie & the Blowfish, Darius Rucker, était également présente. Elle a été transportée dans un hôpital local dans un état critique. Heureusement, elle devrait s’en sortir. Le comédien Brian Redban a partagé une mise à jour sur l’état de Quigley via Twitter avec une capture d’écran de leur conversation textuelle la plus récente où Quigley lui a fait savoir qu’elle allait bien.

Embrassez tous ceux que vous aimez .. pic.twitter.com/OFzr0EgRPJ – brian redban (@redban) 5 septembre 2021

Johnson et Quigley semblent être des amis proches car il y a plusieurs photos des deux ensemble sur les réseaux sociaux ces dernières années. Malheureusement, la mort de Johnson est le résultat de la cocaïne contenant du fentanyl, ou au moins un facteur contributif. Les autopsies seront terminées pour lui et les deux autres victimes. Le point de vente note que la division de LAPD Homicide a également été notifiée, mais on ne sait pas quelle sera, le cas échéant, leur implication.

Wayans, membre de la légendaire famille de comédiens Wayans, a partagé ses condoléances sur Instagram concernant la mort de Johnson. “Si je peux résumer la passe [sic] quelques semaines”, a-t-elle sous-titré en partie une photo avec un emoji au visage en larmes. La photo comprenait également un autre comédien décédé récemment.