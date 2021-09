Le comédien Fuquan Johnson parmi les 3 morts après une DO suspectée, 4e hospitalisé

Comédien Fuquan Johnson est décédé ce week-end d’une surdose apparente – avec deux autres – alors qu’une quatrième personne est à l’hôpital … la récente petite amie d’un Darius Rucker, TMZ a appris.

Des sources des forces de l’ordre ont déclaré à TMZ … qu’il y avait eu une réunion samedi soir chez quelqu’un dans le quartier de Venise à Los Angeles, où Johnson était présent – ​​tout comme Kate Quigley … un comédien/mannequin qui a récemment fréquenté le chanteur principal de Hootie & the Blowfish — ceci après que le gars se soit séparé de sa femme de longue date l’été dernier.

Le représentant de Darius, cependant, confirme à TMZ … qu’il ne sort pas avec Kate, et ce depuis un moment. Ils seraient sortis ensemble pendant une bonne partie de l’année dernière – et il y a des photos d’eux sur sa page IG en tant que couple de mai dernier. Il semble qu’il n’y ait pas d’affiliation maintenant, cependant.

Quant à savoir à qui appartient l’endroit où cela s’est produit – il y a quelques propriétaires répertoriés … et nous savons que Quigley résidait (et l’est peut-être toujours) dans ce qui semble être une propriété adjacente juste à côté de l’endroit où l’appel 911 a été dirigé vers. Peut être un duplex.

En tout cas, on nous dit que les flics ont été convoqués un peu après minuit, et lorsqu’ils sont arrivés… ils ont trouvé 4 personnes qui semblaient être soit décédées, soit proches d’elle. Nos sources disent que Johnson et 2 autres personnes ont été déclarés morts sur les lieux… tandis que Quigley a été transporté à l’hôpital dans un état critique. On ne sait pas comment elle va maintenant – nous avons essayé de contacter son équipe pour obtenir des commentaires, mais nous avons manqué de contacts pour la femme.

On nous dit que la cocaïne mélangée au fentanyl semble être ce qui a été ingéré par tous. Des autopsies sont en cours pour les trois corps – qui sont actuellement au bureau du coroner de LA. Nous travaillons pour obtenir les pièces d’identité des deux autres victimes… qui pourraient aussi être des comédiens eux-mêmes.

Nos sources chargées de l’application des lois nous disent également ceci … l’unité des homicides du LAPD a été informée de cette affaire – mais aucun mot sur leur participation directe pour l’instant. On ne sait pas qui a fourni le coke, ou dans quelles circonstances il a pu être distribué/utilisé.

À cause de cela… on nous dit qu’il est difficile de dire si des accusations pourraient en résulter – car nos sources disent qu’elles ne savent pas, pour l’instant, d’où viennent les drogues. Pourtant, cela pourrait causer des problèmes … et peut-être signifier que l’oncle Sam s’implique, à la Mac Miller – dont la mort a suscité des accusations fédérales après une enquête … avec des inculpations pour les présumés dealers.

Fuquan et Kate sont copains, ils ont été photographiés ensemble il y a quelques années maintenant. FJ est jusqu’aux genoux dans la scène de la comédie de LA, tout comme Kate – ils le frappent avec des gens comme Joey Diaz, Donnell Rawlings, geai pharaon, Jeff Ross, Chaunté Wayans et d’autres.

Fuquan avait 42 ans.

DÉCHIRURE