Le comédien Jo Koy joue la comédie lors de sa rencontre avec Chelsea Handler

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Jo Koy a un avenir en politique, parce que le mec a montré de sérieuses compétences de contournement lorsque nous avons posé des questions sur Gestionnaire de Chelsea … sa nouvelle copine. Ou est-elle ???

Le comédien nous a rejoint vendredi sur “TMZ Live”, et nous avons parlé de sa grande soirée au Dodger Stadium. Jo a récemment reçu l’appel pour lancer le premier lancer, et nous – comme tout le monde qui regardent – ​​n’avons pas pu nous empêcher de remarquer à quel point lui et Chelsea étaient à l’aise sur le terrain.

Écoutez, elle entraînait Jo, et ils n’ont eu aucun problème à se serrer dans les bras devant un stade de 56 000 places. Donc, nous avons dû poser des questions sur la romance naissante.

Eh bien, Jo essaie (mot clé : essaie) de vous faire croire que lui et Chelsea sont juste de « grands amis ».

Cela étant dit … Jo – animateur de la nouvelle émission de compétition Netflix “Metal Shop Masters” – n’a pas pu s’empêcher de faire des compliments à Chelsea. Il l’a aussi appelée belle et a failli craquer sous la pression… mais le mec a gardé le cap.

Jo n’est même pas tombé dans le piège de la vieille question de glisser la question de rendez-vous au milieu d’un plug pour sa nouvelle tactique de spectacle !!!

Pour ce que ça vaut, Chelsea a organisé une séance de questions-réponses sur Instagram quelques jours seulement après la date du match des Dodgers, et lorsqu’on lui a demandé si elle regrettait de ne pas s’être mariée / d’avoir eu des enfants, Chelsea a répondu qu’elle “ne s’est jamais sentie plus confiante et en sécurité dans ma vie. compétences, à rester sans enfant et seul, que j’ai pendant cette pandémie. »

Bien sûr, nous ne parlions pas de mariage ou d’enfants… juste de rencontres. Toujours pas de confirmation solide, mais regardez la vidéo – vous pouvez lire entre les lignes.

Alors, félicitations aux amis de longue date, Joe et Chelsea ! Niveau suivant, bébé.