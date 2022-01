Le comédien Joe Gatto laisse des jokers impraticables pour des raisons personnelles

Dans une déclaration publiée le 31 décembre, la star de la série de franchises Impractical Jokers, Joe Gatto, a annoncé qu’il quittait la troupe de comédie The Tenderloins après une décennie de course. Gatto a cité des problèmes dans sa vie personnelle – y compris une séparation d’avec sa femme – comme un facteur dans sa décision.

« Je ne serai plus impliqué avec Impractical Jokers », écrit Gatto sur Instagram. « Je dois m’éloigner. Bessy et moi avons décidé de nous séparer à l’amiable, alors maintenant je dois me concentrer sur le fait d’être le meilleur père et coparent de nos deux enfants incroyables… Alors que je travaille sur les défis auxquels je suis confronté, j’espère et je suis ravi de créer de nouvelles façons de vous divertir. »

Suite à la nouvelle, les membres restants de Tenderloins ont également publié une déclaration sur Instagram, publiée à partir du compte du membre Brian Quinn et signée par les autres membres restants du groupe, qui sont maintenant James Murray et Sal Vulcano. Le trio a déclaré: « Après toutes ces années passées ensemble, nous n’avons jamais imaginé créer Impractical Jokers sans Joe. Bien que nous soyons attristés de le voir partir, nous voulons faire rire les gens, maintenir notre relation avec les fans d’Impractical Jokers et continuer à travailler avec les membres de notre équipe que nous considérons comme une famille. »

La note du trio se termine en disant qu’ils vont « faire un nouveau chapitre d’Impractical Jokers en janvier », ce qui signifie vraisemblablement que la troupe avancera dans la planification de la saison 10 de Impractical Jokers pour truTV.

Selon le site Web de Gatto, il devrait toujours donner des spectacles debout en 2022.