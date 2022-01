Le comédien Patton Oswalt s’est moqué de ses longues excuses après avoir pris une photo avec Dave Chappelle

Le comédien Patton Oswalt a subi un contrecoup après avoir tenté de défendre sa photo avec son collègue comédien Dave Chapelle.

La controverse initiale a commencé vendredi après qu’Oswalt a publié une photo avec Chapelle, écrivant comment Chapelle l’a invité à jouer un set d’invités le soir du Nouvel An.

« J’ai dit au revoir à cette année infernale avec un génie avec qui j’ai commencé la comédie il y a 34 ans », a écrit Oswalt.

La photo Instagram a rapidement été critiquée par des personnes claquant Oswalt en raison du contrecoup que Chapelle a reçu sur son spécial Netflix « The Closer » de la part de personnes de la communauté transgenre. Chappelle a été qualifié de « transphobe » pour ses commentaires passés sur « le genre est un fait » et se déclarant « équipe TERF ».

Un jour après son message original, Oswalt a publié une longue explication pour la photo. Alors qu’il défendait son amitié avec Chapelle, il a également souligné qu’ils « étaient en désaccord à 100% sur les droits et la représentation des transgenres ».

« Mais nous sommes également en désaccord à 100% sur les droits et la représentation des transgenres. Je soutiens les droits des personnes trans – les droits de TOUT LE MONDE – à vivre en toute sécurité dans le monde comme ils sont pleinement. Pour toutes les choses sur lesquelles il M’a aidé à évoluer, je serai toujours en désaccord avec où il se tient MAINTENANT sur les questions transgenres. Mais je ne crois pas non plus qu’un chercheur comme lui ait fini d’évoluer, d’apprendre », a écrit Oswalt.

Il s’est également excusé pour le message d’origine et a promis une certaine « croissance » grâce à ce processus.

Alors que le deuxième message continuait de recevoir des réactions de la part des partisans progressistes, d’autres se sont moqués d’Oswalt pour avoir semblé prendre ses distances avec Chapelle dans le but d’apaiser la foule libérale.

Le journaliste Glenn Greenwald a tweeté : « Dénoncer publiquement un ami de longue date à propos de différends politiques afin de rassasier une foule d’étrangers en colère est assez grossier, mais – comme c’était tout à fait prévisible – cette pitoyable pénitence signifiait que la foule sentait le sang dans l’eau, et ils attaquaient plus parce que ce n’était pas assez.

« Nous vivons à une époque de peur et d’abaissement de soi », a écrit Rich Lowry, rédacteur en chef de National Review.

L’animateur de radio conservateur Larry Elder l’a décrit comme « l’intolérance du tolérant ».

Chapelle a fait face à plusieurs reprises à des réactions négatives pour ses commentaires et a même inspiré plusieurs employés de Netflix à démissionner de leur emploi en signe de protestation. Malgré cela, Chapelle et Netflix ont confirmé le mois dernier qu’il apparaîtrait dans un nouveau festival de comédie stand-up de 11 jours organisé par la plateforme de streaming.

