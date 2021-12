Le comédien primé aux Emmys accueillera les Grammys 2022

Après avoir accueilli les Grammy Awards maladroits de cette année en mars, l’animateur du Daily Show, Trevor Noah, organisera une cérémonie plus traditionnelle des Grammys en 2022. Noah a été choisi pour accueillir les 64e Grammy Awards annuels, qui seront diffusés en direct le 31 janvier, par date à laquelle le Staples Center sera déjà connu sous le nom de Crypto.com Arena. Noah est le comédien lauréat d’un Emmy qui a repris l’animation du Daily Show de Jon Stewart en 2015.

« Trevor a apporté son talent et sa polyvalence de marque aux GRAMMY® de mars dernier, et nous avons hâte qu’il organise à nouveau l’événement sur CBS et Paramount+ cette année », George Cheeks, président et chef de la direction, CBS et directeur du contenu, News & Sports, Paramount+, a déclaré mercredi dans un communiqué. Le PDG de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., a déclaré qu’ils étaient « tellement ravis d’accueillir Trevor à nouveau sur la scène des Grammys et se sentent chanceux de l’avoir à nouveau pour organiser ce que nous pensons être une soirée inoubliable ».

La 63e édition des Grammy Awards a été reportée au 14 mars en raison de la pandémie de coronavirus. Noah hébergé en direct du Los Angeles Convention Center, avec le Staples Center en toile de fond. Les prix ont été remis à l’extérieur, tandis que les musiciens se sont produits à l’intérieur, avec un mélange de chansons préenregistrées pour limiter les contacts physiques. La cérémonie a vu Taylor Swift remporter l’album de l’année pour le folklore, tandis que Billie Eilish a remporté le record de l’année pour « Tout ce que je voulais ». « I Can’t Breathe » de HER a remporté le prix de la chanson de l’année.

Noah a été choisi pour animer l’émission une semaine seulement après l’annonce des nominés pour la 64e cérémonie des Grammy Awards. C’est la première fois qu’il y aura 10 nominés dans les principales catégories General Field, Disque de l’année, Album de l’année, Chanson de l’année et Meilleur nouvel artiste. Les nominés pour l’album de l’année sont We Are de Jon Batiste; Amour à vendre par Tony Bennett et Lady Gaga; Justice de Justin Bieber; La planète du chat Doja ; Eilish est plus heureux que jamais ; Back of My Mind de HER, Montero de Lil Nas X ; Sour d’Olivia Rodrigo; L’Evermore de Swift ; et Donda de Kanye West. Les nominés pour le meilleur nouvel artiste sont Arooj Aftab, Jimmie Allen, Baby Keem, Finneas, Glass Animals, Japanese Breakfast, The Kid Laroi, Arlo Parks, Rodrigo et Saweetie. Batiste est l’artiste le plus nominé avec 11 nominations.

Les Grammys débuteront à 20 h HE/17 h HP en direct le lundi 31 janvier sur CBS. Il sera également diffusé en direct sur Paramount+. La cérémonie de la première des Grammy Awards au Microsoft Theater débutera à 12 h 30, heure du Pacifique, le 31 janvier et sera diffusée en direct sur grammy.com et sur la chaîne YouTube de la Recording Academy.

Noah, qui est né en Afrique du Sud, s’est fait connaître aux États-Unis en 2014 lorsqu’il a rejoint The Daily Show en tant que correspondant. L’année suivante, il a repris l’émission en tant qu’hôte en 2015 après la démission de Stewart. En 2017, il a remporté un Emmy pour la série de variétés de forme courte exceptionnelle pour The Daily Show – Between the Scenes. Plus tôt cette année, il a été nominé pour Outstanding Variety Special (Live) pour avoir accueilli les Grammys, sa 11e nomination aux Emmy Awards.