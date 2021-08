Le comédien “Wild ‘N Out’ fustigé pour la blague “dégoûtante” de Whitney Houston

La comédienne et chanteuse Jessie Woo a énervé les fans de Whitney Houston avec une blague sur le défunt chanteur lors de l’épisode de jeudi de Wild ‘N Out de Nick Cannon sur MTV. Woo a suggéré qu’elle n’était ciblée que parce qu’elle est une comédienne, notant que les bandes dessinées masculines font des blagues sur la mort de Houston depuis des années. Houston est décédé le 11 février 2012, à 48 ans.

Dans le dernier épisode de Wild ‘N Out, Woo a participé à un jeu où les artistes devaient créer des messages vocaux pour des célébrités. On lui a demandé d’en créer un pour Houston, alors elle a chanté de nouvelles paroles pour “I Will Always Love You”. Woo a commencé à recréer la célèbre longue note “I” de Houston de la chanson avant qu’elle ne s’arrête soudainement. “Je suis morte”, a-t-elle déclaré, laissant le public sous le choc.

Après la diffusion de sa performance, le public de Twitter a été encore plus choqué que celui en studio. “[Wild ‘N Out] est mon émission préférée. Je le suis depuis 2006. Mais je ne regarderai plus si Jessie Woo fait partie du casting. Cette blague de Whitney Houston était bien hors de propos”, a écrit un fan frustré. “Elle doit des excuses à la famille et aux fans de Whitney. Retournez à l’amour et au hip hop, avec ça.”

“La façon dont les haineux laids manquent de respect à Whitney Houston est dégoûtante”, a écrit un autre utilisateur de Twitter. “Je souhaite que ses vrais fans viennent à sa défense au lieu de rester silencieux. Parce que si jamais quelqu’un vient pour Natalie Cole comme ça, j’éclaire ta laideur. Jessie Woo, tu es moche à l’intérieur comme à l’extérieur !”

Woo a défendu sa blague, notant que de nombreux comédiens masculins s’en sont tirés avec des blagues pires sur Houston. “Les comédiens masculins et les gens sur Twitter font des blagues sur la bataille de Whitney contre la drogue jusqu’à ce jour… le téléphone)… mais je suis allé trop loin ?” elle a tweeté vendredi.

Dans un suivi, Woo a noté que sa blague ne faisait pas référence aux luttes de Houston contre la toxicomanie. “Le spectacle s’appelle WILD N OUT pour une raison … et j’ai quand même pu dire des conneries sauvages sans cueillir des fruits à portée de main comme son histoire avec la drogue … contrairement aux nombreux comédiens qui le font depuis des décennies”, a-t-elle écrit. . “J’ai repoussé les limites et je suis fier de moi.”

Un utilisateur de Twitter a insisté sur le fait que personne dans le public du studio n’avait ri, mais Woo a souligné que l’animateur Cannon était tombé par terre en riant. “Dites simplement que vous n’aimez pas Jessie Woo, préparez vos fiançailles pour la journée et continuez. Vous ne devez pas mentir à Craig”, a-t-elle écrit au critique.

Certains fans de Houston ont peut-être été agacés par la blague en partie parce que l’épisode a été diffusé quelques jours après le 9 août, ce qui aurait marqué le 58e anniversaire de Houston. Mercredi, ABC a marqué l’occasion en diffusant une émission spéciale intitulée Superstar : Whitney Houston, qui présentait des interviews de ses amis et collègues. « Elle m’a parlé des pressions de cette entreprise. Et les médias et la célébrité et ce qu’ils pourraient faire », a déclaré Brandy, qui a joué dans Cendrillon avec Houston en 1997, a déclaré le New York Post. « Tout le monde dans votre entreprise – tout le monde veut ceci de vous, veut cela de vous. Cela peut être très pénible pour la vie de quelqu’un, l’esprit de quelqu’un et l’esprit de quelqu’un.