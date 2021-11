Le comité a interviewé « 150 personnes, la pointe de l’iceberg »

Jason Miciak, fier ancien de Political Flare, invite tout le monde à s’abonner à sa newsletter gratuite (pour l’instant), ici.

Il y a seulement une semaine, quelqu’un a publié un excellent article sur ce site indiquant que Merrick Garland devait partir. S’il est vrai que le FBI et le DOJ ne font pas de conférences de presse sur les derniers développements de leurs enquêtes (de quelque manière que ce soit), nous entendons des choses comme « L’équipement électronique de Rudy a été saisi) et d’autres conseils indiquant que quelque chose se passe. Nous n’avons rien entendu de « » concernant le FBI concernant un administrateur de la Maison Blanche de Trump, ni grand-chose sur l’argent et l’organisation réelle derrière le 6 janvier. C’est déprimant.

Après avoir signalé cela, il nous incombe de rapporter des nouvelles fantastiques qui ont éclaté assez tard vendredi. Le comité restreint de la Chambre continue d’avancer à un rythme soutenu. Ce site a déjà publié un article aujourd’hui concernant la déclaration d’Adam Schiff sur le comité et sa mission, mais il y a une autre citation, au moins aussi importante, concernant le travail du comité.

Hier, Liz Cheney a déclaré :

«Nous avons eu, en fait, plus de 150 entretiens avec toute une gamme de personnes liées aux événements, liées à la compréhension de ce qui se passe, ce qui vous donne juste une idée. C’est une gamme d’engagements – des entretiens formels, des dépositions… Il y a vraiment une énorme quantité de travail en cours qui conduit à de réels progrès pour nous.

– La vice-présidente Liz Cheney (R-Wyo.) a déclaré à POLITICO.

Cent cinquante témoins ? Ce comité a commencé son travail bien après que nous ayons passé en revue l’intégralité de l’affaire « articulation bipartite… » à la fin du printemps et en été. Le simple nombre est presque stupéfiant. Elle a également déclaré que de nombreux témoins sont restés anonymes… réfléchissez aux témoins qui seraient ceux qui souhaitent le plus rester anonymes. Politico ajoute également;

Ce nouveau chiffre indique que la grande majorité du travail du comité se déroule hors de la vue du public. Bien que le panel ait annoncé une série d’assignations à comparaître contre d’anciens hauts fonctionnaires du président Donald Trump et les organisateurs d’un rassemblement qui a précédé l’insurrection du 6 janvier, on sait peu de choses sur les entretiens volontaires qui ont été menés jusqu’à présent.

Le « peu est connu » s’applique évidemment à nous, le public car Cheney a également dit que nous ne connaissons que la pointe de l’iceberg. Cela indiquerait que le comité en sait en fait assez.

Considérez maintenant Donald Trump, assis où qu’il soit, se battant pour protéger ses documents et quelques témoins, lisant que le comité a déjà parlé à 150 témoins et qu’il ne peut pas savoir qui ils pourraient être.

De toute évidence, il cherche désespérément à garder secrètes toutes les choses post-électorales et associées au 6 janvier. Maintenant, lit-il, le comité a entendu les témoignages de 150 personnes, des informations qui sont tenues secrètes, il ne sait pas ce qu’elles savent.

C’est un cauchemar de Trump.

