Le comité anti-émeute du Capitole assigne Alex Jones et Roger Stone à comparaître

Le comité spécial de la Chambre enquêtant sur les émeutes du Capitole du 6 janvier a délivré des assignations à comparaître aux alliés de Trump, Alex Jones et Roger Stone, rapporte Kyle Cheney de Politico. Jones et Stone ont tous deux encouragé leurs partisans à assister au rassemblement « Stop the Steal » du 6 janvier qui a précédé les émeutes. Stone a été reconnu coupable en 2019 de plusieurs chefs d’accusation liés à ses efforts pour entraver l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016. Il a ensuite été gracié par l’ancien président Donald Trump. Jones a perdu la semaine dernière une énorme affaire de diffamation déposée par des familles d’enfants assassinés lors du massacre de 2012 à l’école primaire Sandy Hook de Newtown, dans le Connecticut. Jones avait faussement accusé les parents d’être des « acteurs de crise » qui ont menti sur le meurtre de leurs enfants comme prétexte pour confisquer les armes des Américains.

Le comité restreint de la Chambre dirigé par les démocrates enquêtant sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain a délivré cinq nouvelles assignations à comparaître à plusieurs anciens responsables et alliés de l’administration Trump, dont Roger Stone, le porte-parole Taylor Budowich et le fondateur d’InfoWars Alex Jones. Le comité a déclaré que les citations à comparaître sont axées sur la planification et le financement des rassemblements des 5 et 6 janvier à Washington, DC, la marche qui a suivi et l’émeute meurtrière. « Le comité restreint recherche des informations sur les rassemblements et la marche ultérieure vers le Capitole qui se sont transformés en une foule violente attaquant le Capitole et menaçant notre démocratie », le président du comité, le représentant Bennie Thompson, D-Miss., a déclaré dans un communiqué. « Nous devons savoir qui a organisé, planifié, payé et reçu des fonds liés à ces événements, ainsi que les communications que les organisateurs ont eues avec les responsables de la Maison Blanche et du Congrès. »

Un comité d’enquête sur l’insurrection du Capitole américain du 6 janvier a délivré lundi des assignations à comparaître à cinq autres personnes, dont l’allié de l’ancien président Donald Trump Roger Stone et le théoricien du complot Alex Jones, alors que les législateurs approfondissaient leur enquête sur les rassemblements qui ont précédé l’attaque meurtrière. Les citations à comparaître comprennent des demandes de documents et de témoignages de Stone et Jones ainsi que de trois personnes accusées d’avoir organisé et promu les deux rassemblements qui ont eu lieu le 6 janvier.

Les trois autres citations à comparaître ont été délivrées à Dustin Stockton, Jennifer Lawrence et Taylor Budowich pour leur implication présumée dans la promotion et l’organisation de la série de rassemblements suite à l’élection présidentielle de 2020 qui a promu de fausses informations concernant les résultats des élections, y compris le rassemblement Ellipse qui a précédé le violente attaque contre le Capitole.

