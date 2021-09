Le Comité de la concurrence rejette les demandes de report présentées par Villarreal et Séville

09/02/2021

Act à 12:39 CEST

Le président de la Le comité de compétition de la RFEF a rejeté les demandes de report soumises par Villarreal et Séville car il considère que l’appel aux sélections n’est pas une cause de force majeure. Ainsi, Séville – Barça et Villarreal – Alavés conservent la date et l’heure de la 4e journée de LaLiga Santander qui se jouera le samedi 11 septembre.

La raison invoquée par Séville pour le report est “la modification du calendrier de la FIFA dans la Confédération sud-américaine”.

Voici les raisons :

La suspension et le report d’un match à une date entraînant une modification de l’ordre du calendrier ne pourront être autorisés que pour des raisons de force majeure indubitablement prouvées ou perçues. une cause de force majeure. l’équipe qui la subit étant obligée de tenir la réunion avec les moyens disponibles et le lieu de fournir le matériel dans la mesure de ses possibilités. * En aucun cas les clubs ne pourront être invoqués comme force majeure pour demander telle suspension et tel le report d’un match la circonstance de ne pas pouvoir aligner certains joueurs en raison d’une suspension fédérative, d’une maladie ou d’une blessure, ou pour avoir été appelés à intervenir dans leurs équipes nationales.

* En revanche, sera considéré comme cas de force majeure le fait qu’en raison de circonstances imprévisibles, un certain nombre de footballeurs qui réduisent l’effectif à moins de onze soient simultanément licenciés.