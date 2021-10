Le comité de rédaction de WaPo réprimande Terry McAuliffe pour avoir mis en doute la défaite électorale de Stacey Abrams en 2018

Le comité de rédaction du Washington Post a réprimandé le candidat démocrate de Virginie au poste de gouverneur Terry McAuliffe pour avoir mis en doute la défaite électorale de Stacey Abrams en 2018.

Abrams, qui n’a jamais concédé sa défaite au poste de gouverneur de Géorgie contre son rival républicain Brian Kemp, est apparue aux côtés de McAuliffe lors d’un rassemblement dimanche dans l’espoir de dynamiser la base démocrate avant les élections de la semaine prochaine.

UN POSTE DE WASHINGTON AFFECTE MCAULIFFE AVEC QUATRE PINOCCHIOS POUR LE GONFLATION « SAUVAGE » DES NUMÉROS DE CORONAVIRUS DE VIRGINIE

McAuliffe a suggéré que la défaite d’Abrams était illégitime lors de la présentation de l’allié démocrate.

« Elle serait gouverneure de Géorgie aujourd’hui si le gouverneur de Géorgie n’avait pas privé 1,4 million d’électeurs géorgiens du droit de vote avant les élections », a déclaré McAuliffe à ses partisans. « C’est ce qui est arrivé à Stacey Abrams. Ils ont emporté les votes. »

NORFOLK, VA – 17 OCTOBRE: L’ancienne représentante des États-Unis et militante des droits de vote Stacey Abrams prend la parole lors d’un rassemblement Souls to the Polls soutenant l’ancien gouverneur de Virginie Terry McAuliffe le 17 octobre 2021 à Norfolk, en Virginie. La Virginie organisera des élections municipales et locales le 2 novembre. (Photo de Zach Gibson/.)

Lundi, le Post a accusé l’ancien gouverneur d' »attiser les flammes » des soupçons des électeurs.

« S’il y a une chose que l’ancien président Donald Trump nous a apprise, c’est à quel point il est toxique pour le système de remettre en question la légitimité des résultats des élections. M. Trump continue de mentir sur sa défaite retentissante en 2020 et insiste pour que les autres républicains acceptent le mensonge , aussi », le comité de rédaction du Post a commencé son article lundi avant d’accuser le candidat au poste de gouverneur du GOP Virginie Glenn Youngkin de « se laisser aller[ing] Les mensonges de M. Trump. »

TERRY MCAULIFFE MET FIN BRUSQUEMENT À L’ENTRETIEN, DIT À UN JOURNALISTE LOCAL DE VIRGINIE, « VOUS AURIEZ DE MEILLEURES QUESTIONS »

« Cela a rendu d’autant plus décevant d’entendre l’adversaire démocrate de M. Youngkin, Terry McAuliffe, attiser les soupçons au cours du week-end parmi ses partisans », a écrit le conseil d’administration avant de citer la rhétorique de McAuliffe sur Abrams.

Le Post a concédé qu’il y avait « une certaine base pour la déclaration de M. McAuliffe », reconnaissant la purge des listes électorales entre 2012-2018, mais a souligné que « beaucoup ont été purgés des listes pour des raisons tout à fait légitimes (comme, ils étaient morts) ».

La militante des droits de vote Stacey Abrams, à gauche, salue la foule avec le candidat démocrate au poste de gouverneur, l’ancien gouverneur de Virginie Terry McAuliffe, à droite, lors d’un rassemblement à Norfolk, en Virginie, le dimanche 17 octobre 2021. Abrams était en ville pour encourager les électeurs voter pour le candidat démocrate au poste de gouverneur aux élections de novembre. (Photo AP/Steve Helber)

Le conseil d’administration a ensuite cité « l’expert électoral » Richard L. Hasen, qui a déclaré au « Vérificateur des faits » du Post en 2019 qu’il n’y avait « aucune preuve » prouvant qu’Abrams aurait gagné sans la purge des électeurs, mais a ajouté l’État » n’avait pas de bonnes raisons » pour rayer les quelque 700 000 électeurs des listes.

« Ce qui indique la bonne réponse, et c’est la voie que Mme Abrams a suivie en grande partie : faire pression pour des lois et des pratiques qui encouragent le vote, plutôt que de le supprimer », a écrit le Post. « M. McAuliffe ferait bien de s’en tenir à cet effort, en évitant les allégations non prouvables qui contribueront à éroder la confiance. »

Le soir des élections de 2018, Abrams a concédé que « l’ancien secrétaire d’État Brian Kemp sera certifié vainqueur des élections au poste de gouverneur de 2018 ». Mais elle a affirmé que Kemp avait placé « ses espoirs d’élection sur la suppression du droit de vote démocratique du peuple ». Elle a accusé à plusieurs reprises Kemp d’avoir abusé de son poste de secrétaire d’État pour supprimer le vote.

Certains commentateurs ont comparé l’affirmation d’Abrams concernant la suppression des électeurs et la course au gouverneur de 2018 aux condamnations des démocrates contre les affirmations de l’ancien président Donald Trump concernant la fraude aux élections de 2020, que les démocrates appellent « le grand mensonge ».

Un porte-parole de la campagne Youngkin a fustigé McAuliffe pour ses remarques sur Abrams.

« Les affirmations continues de McAuliffe selon lesquelles plusieurs élections ont été volées soulèvent de sérieux doutes quant à savoir s’il acceptera sa propre défaite imminente et concèdera lorsqu’il perd face à Glenn Youngkin », a déclaré dimanche le porte-parole à Fox News.

Tyler O’Neil de Fox News a contribué à ce rapport.