Le comité de rédaction du Washington Post claque le moratoire sur les expulsions de Biden 10z viral

Le comité de rédaction du Washington Post a qualifié la décision de l’administration Biden de prolonger le moratoire fédéral sur les expulsions de “presque certainement illégale”.

La nouvelle ordonnance des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui prolonge le moratoire pour les régions à forte propagation de coronavirus, pourrait être annulée car elle n’a pas tenu compte d’une récente décision de la Cour suprême qui mettait en garde contre une telle action, a écrit mercredi le comité de rédaction du Washington Post. soirée. Le moratoire, qui a été mis en œuvre pour la première fois l’année dernière, interdit aux propriétaires d’expulser les locataires à faible revenu qui n’ont pas les moyens de payer le loyer.

“L’administration pourrait également réussir à accorder à de nombreux Américains un bref sursis d’expulsion”, a déclaré le Post. “Mais peut-être pas aussi longtemps qu’annoncé – car les tribunaux peuvent l’annuler avant octobre – et au détriment de l’état de droit.”

En juin, la Cour suprême a déclaré que de nouvelles prolongations du moratoire sur les expulsions nécessiteraient l’approbation du Congrès. La Haute Cour a refusé d’annuler immédiatement l’ordonnance du CDC, donnant au gouvernement fédéral le temps de verser des fonds d’aide au loyer d’urgence.

Avant l’expiration prévue du moratoire le 31 juillet, la Maison Blanche a signalé que le Congrès devrait prolonger le moratoire conformément à la décision de la Cour suprême. Mais les législateurs démocrates et les juristes libéraux ont fait pression sur l’administration pour qu’elle ignore la Cour suprême.

Le juge Brett Kavanaugh a écrit qu'”une autorisation claire et spécifique du Congrès (via une nouvelle législation) serait nécessaire pour que le CDC prolonge le moratoire” dans un mémoire expliquant son vote concernant le moratoire. Les groupes qui ont déposé la plainte, représentant les propriétaires et les propriétaires, ont immédiatement demandé à un tribunal fédéral de district d’intervenir à la suite de la nouvelle ordonnance du CDC mercredi.

“De nombreux propriétaires sont eux-mêmes désespérés, sur le point d’entretenir leurs propriétés, de payer des impôts et des prêts de service, que leurs locataires paient leur loyer”, a écrit le comité de rédaction du Post. « Le juge Kavanaugh a clairement indiqué en juin sa volonté de ne pas tenir compte de leur sort – et des limites de la loi – pendant encore quelques semaines, pas des mois. »

« Si l’administration Trump avait ignoré un avertissement direct de la Cour suprême, les démocrates s’aligneraient à juste titre pour condamner le président », poursuit l’éditorial. “Monsieur. Biden n’obtient pas un laissez-passer sur l’état de droit parce que son cœur est au bon endroit. »

