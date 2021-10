Le comité de rédaction du WSJ défend l’impression de mensonges sur les élections de Trump

Le comité de rédaction du Wall Street Journal a défendu de donner à l’ancien président Donald Trump l’espace pour continuer à pousser les mensonges électoraux.

Le comité de rédaction a récemment fait une parenthèse dans un article sur 2020 disant que le président Joe Biden a remporté la foire et la place de Pennsylvanie. Cela a tellement enragé Trump qu’il a écrit une lettre en colère répétant faussement son discours électoral truqué. Le Journal a publié la lettre non annotée mercredi, et le journal a donc reçu de sérieuses critiques pour avoir donné à Trump cette plate-forme.

Après une journée de critiques, le comité de rédaction a finalement répondu jeudi après-midi, en commençant par une déclaration moqueuse selon laquelle « les pasteurs progressistes de la presse sont ravis que nous ayons publié jeudi une lettre au rédacteur en chef de l’ancien président Trump ».

«Nous faisons confiance à nos lecteurs pour se faire leur propre opinion sur sa déclaration. Et nous pensons que c’est une nouvelle quand un ex-président qui pourrait se présenter en 2024 a écrit ce qu’il a fait, même si (ou peut-être surtout si) ses revendications sont des bananes », soutiennent-ils.

Ils vérifient certaines des fausses affirmations faites par Trump, y compris une affirmation vraiment déconcertante provenant apparemment de quelque chose Lindsey Graham a déclaré à la télévision en novembre dernier.

Certains des chiffres de M. Trump semblent provenir de la spéléologie amateur dans les données des électeurs. Caveat emptor lorsque cela est fait par des partisans motivés peu familiarisés avec les systèmes électoraux. L’équipe « d’audit » en Arizona a affirmé que le comté de Maricopa avait reçu 74 000 votes par courrier de plus que ce qui avait été envoyé. Cela a été démystifié comme un malentendu des fichiers.

La justification de l’impression des mensonges électoraux de Trump est que « M. Trump fait ces affirmations ailleurs, nous ne lui avons donc guère rendu service en le laissant répondre à notre éditorial. »

« Nous offrons la même courtoisie aux autres que nous critiquons, même lorsqu’ils font des allégations que nous pensons être fausses. »

Le comité de rédaction dénonce également les « tentatives de censure de M. Trump » des médias et a déclaré qu’ils devraient « examiner leurs propres normes après qu’ils se soient si facilement laissés emporter par de fausses allégations de collusion russe ».

correspondant du New York Times Maggie Haberman a déclaré sur CNN jeudi matin que les affirmations de Trump étaient celles que les journalistes du Journal avaient déjà vérifiées, mais «ici, elles sont simplement gérées de manière à ce que si un lecteur moyen écrivait, il ne pourrait pas entrer ce genre de choses, très probablement. «

