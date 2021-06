Le comité de suivi de sept membres de Jet Airways se réunit

in

Jet Airways a constitué un comité de surveillance de sept membres pour superviser la compagnie aérienne défunte jusqu’à la mise en œuvre de son plan de résolution le 28 juin, et le panel a tenu sa première réunion le même jour, a indiqué la compagnie dans un document boursier mardi.

Les sept membres comprennent trois nommés par les soumissionnaires retenus, trois par les créanciers financiers et un professionnel indépendant de l’insolvabilité. La société n’a pas révélé les noms des membres. Un comité de suivi est généralement nommé pour la bonne mise en œuvre du plan de résolution après son approbation par le tribunal.

Le Tribunal national du droit des sociétés a approuvé le 22 juin le plan de résolution du consortium Murari Lal Jalan-Kalrock Capital avec quelques avenants. Le consortium devra obtenir l’approbation des créneaux pour Jet Airways auprès de la Direction générale de l’aviation civile dans un délai de 90 jours.

« Les modalités de nomination et les attributions du comité de suivi seront telles que définies dans le plan de résolution, et les opérations journalières et la gestion de la société seront assurées par le comité de suivi jusqu’à la date de clôture telle que définie au le plan de résolution », a déclaré Jet Airways dans le dossier.

Le consortium Murari Lal Jalan-Kalrock a offert 1 183 crores de roupies aux prêteurs, ce qui implique une décote d’environ 90 % pour eux sur le total des créances admises de 15 525 crores de roupies. Le consortium a accepté de payer le crore de Rs 1 183 sur cinq ans aux créanciers financiers, aux employés et aux ouvriers de Jet Airways. Elle a également offert une participation d’environ 9,5 % dans Jet Airways et de 7,5 % dans Jet Privilege aux créanciers financiers. Kalrock Capital est une société de gestion d’actifs basée au Royaume-Uni et Murari Lal Jalan est un entrepreneur basé aux Émirats arabes unis.

Jet Airways a admis des réclamations de Rs 7 460 crore de la part de créanciers financiers. Le principal créancier, State Bank of India, a les créances admises les plus élevées de Rs 1 636 crore, suivi de Rs 1 084 crore de Yes Bank, de 754 crore de Punjab National Bank et de 594 crore de IDBI Bank, entre autres.

