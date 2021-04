Le comité de surveillance de la Chambre fait avancer le projet de loi dans l’espoir de faire de DC le 51e État ⋆ 10z viral

Le comité de surveillance de la Chambre a voté mercredi pour faire avancer HR 51, le Washington, DC Admission Act, à la salle plénière.

Le vote des 25 voix contre 19 allait dans le sens des partis, avec des démocrates en faveur et des républicains opposés, et a suivi plusieurs heures de débat. Malgré son avancement et son prochain passage probable à la Chambre démocrate, il fait face à une opposition républicaine totale au Sénat, où il lui faudrait 60 voix pour surmonter un flibust républicain presque certain.

«Aujourd’hui est un jour historique pour notre pays – et notre démocratie», a déclaré la représentante démocratique de New York Carolyn Maloney, présidente du comité, dans son discours d’ouverture avant le vote. «Pour la deuxième fois seulement en une génération, nous voterons pour savoir si les centaines de milliers de citoyens américains feront enfin entendre leur voix au Congrès.»

La Chambre des représentants a adopté le projet de loi lors du dernier Congrès, mais elle n’a même pas réussi à se présenter à un vote au Sénat républicain.

Alors que les démocrates se sont ralliés au projet de loi, affirmant que les résidents de DC ont droit à une représentation fédérale et à l’autonomie locale, les républicains l’ont qualifié de moyen de gagner deux sénateurs démocrates supplémentaires compte tenu de l’électorat libéral du district.

«Soyons clairs en quoi consiste le HR 51», a déclaré le républicain du Kentucky James Commer, membre de premier plan du comité. «Il s’agit de créer deux nouveaux sièges démocrates au Sénat américain. Voilà toute l’histoire. Nous pourrions terminer la discussion là-bas.

«Ce projet de loi fait partie de la voie progressiste dont le président Biden, le chef Schumer et le président Pelosi doivent refaçonner l’Amérique dans cette utopie socialiste dont parle le Squad», a-t-il déclaré.

D’autres républicains se sont concentrés sur la question de savoir si la loi telle qu’elle était rédigée était constitutionnelle, et la plupart des arguments ont invoqué le 23e amendement, qui accorde au district trois votes électoraux aux élections présidentielles. Si HR 51 est adopté, ont fait valoir les républicains, alors les quelques résidents restants dans le plus petit district auraient encore trois voix, et une influence électorale démesurée en conséquence.

Les républicains ont également proposé divers amendements au projet de loi. Celui proposé par le représentant de l’Arizona, Paul Gosar, aurait donné au gouvernement fédéral un contrôle encore plus grand sur DC, essentiellement à l’opposé du statut d’État.

Un autre, proposé par la représentante de Caroline du Nord, Virginia Foxx, mettrait fin au financement fédéral du système des tribunaux de district dans les 180 jours et obligerait DC à rembourser les coûts sur trois ans, car d’autres États doivent payer leurs propres systèmes judiciaires.

“Il semble que les sponsors de ce projet de loi veulent donner au district les privilèges d’un État sans la responsabilité”, a déclaré Foxx.

Le projet de loi, parrainé par la déléguée de Washington, DC, Eleanor Holmes Norton, devrait être voté en salle plénière la semaine prochaine.

