Le comité des programmes doit marcher sur la corde raide

Le projet de NEP soumis par le comité Kasturirangan en 2019 parlait d’intégrer les systèmes de connaissances indiens dans le programme.

Le panel de 12 membres chargé d’élaborer quatre cadres curriculaires nationaux – pour l’éducation scolaire, la protection et l’éducation de la petite enfance, la formation des enseignants et l’éducation des adultes – doit mettre à jour les programmes tout en évitant de devenir un outil pour promouvoir l’idéologie du pouvoir politique au pouvoir. Étant donné que le cadre curriculaire national actuel remonte à 2005, le nouveau doit prendre en compte les développements dans les domaines académiques ainsi que les progrès technologiques au cours de la dernière décennie, et ceux qui se dérouleraient à l’avenir.

Le comité comprend, entre autres, l’auteur Michel Danino, avec une formation universitaire en mathématiques et en ingénierie, dont les écrits sur l’histoire indienne ancienne (contestés par certains) sont en harmonie avec de nombreuses positions idéologiques de la dispense au pouvoir, et Govind Prasad Sharma, National Book Président de confiance qui a été président de l’affilié RSS Vidya Bharati et est actuellement membre de son comité exécutif central. Le comité doit marcher sur une corde raide, étant donné que le cadre du programme national servira de ligne directrice pour le programme, la révision des manuels, ainsi que la pédagogie. Le comité est dirigé par l’ancien président de l’ISRO, K Kasturirangan, qui a également dirigé le comité qui a rédigé le NEP 2020, qui est progressif en partie. Le passage du système d’enseignement scolaire 10 + 2 à la conception 5 + 3 + 3 + 4 – intégrant pour la première fois l’accent mis sur l’enseignement fondamental à l’enseignement scolaire tout en équilibrant la charge du programme sur trois autres étapes (préparatoire, intermédiaire et secondaire ) – est une manière plus efficace d’examiner l’éducation scolaire, basée sur les dernières connaissances en sciences cognitives.

La NEP 2020 prescrit la reconfiguration du paradigme pédagogique et curriculaire pour servir ce modèle. Il faut également célébrer le fait que le NEP n’envisage pas de séparation stricte entre l’apprentissage et les matières curriculaires, parascolaires et périscolaires, tout en intégrant les études professionnelles dans le cadre du programme scolaire. Certes, une « professionnalisation » précoce peut entraver un apprentissage plus complet et traditionnel, mais l’apprentissage professionnel a été largement ignoré dans les écoles et est absolument nécessaire. Éloigner l’éducation de l’apprentissage par cœur pour encourager la pensée créative et critique est également un besoin très ressenti en Inde.

Le projet de NEP soumis par le comité Kasturirangan en 2019 parlait d’intégrer les systèmes de connaissances indiens dans le programme. Personne ne conteste qu’il puisse y avoir des ajouts bienvenus de la banque de connaissances développée tout au long de l’histoire de l’Inde, mais l’intention et la portée doivent être clairement définies et l’inclusion éventuelle doit résister à un examen méthodologique accepté à l’échelle mondiale.

Le NEP final que le gouvernement a publié dit: «Tous les programmes et la pédagogie, à partir de l’étape fondamentale, seront repensés pour être fortement ancrés dans le contexte et l’éthique indiens et locaux en termes de culture, traditions, patrimoine, coutumes, langue, philosophie. , géographie, connaissances anciennes et contemporaines, besoins sociétaux et scientifiques, modes d’apprentissage autochtones et traditionnels, etc. Une articulation délibérément nébuleuse ne peut servir de porte dérobée pour endoctriner les enfants. Le fait que les cadres soient élaborés en consultation avec les États, à la suite d’une consultation plus large au niveau des districts et des îlots, devrait permettre d’apporter des contrôles importants. Une plate-forme technologique proposée pour faciliter cela est la bienvenue.

Étant donné que le panel a un mandat de trois ans (extensible), il reste encore un long chemin à parcourir pour franchir le pont, mais les éducateurs et autres parties prenantes doivent s’assurer que nous avons la bonne carte pour y arriver.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.