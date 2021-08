Le comité dirigé par les démocrates du 6 janvier exige des données de 15 plateformes de médias sociaux ⋆ 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Le comité du 6 janvier dirigé par les démocrates et sélectionné par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a envoyé des lettres draconiennes à plus d’une douzaine de sociétés de médias sociaux exigeant toutes les données relatives au jour où le Capitole américain a été violé par des manifestants.

Les lettres, envoyées jeudi, étaient adressées à Google, Facebook, Twitter, YouTube, Reddit, TikTock, 4chan, Parler et d’autres à la recherche de documents et de données ainsi que d’autres informations liées à l’émeute remontant à avril 2020.

Le comité recherche des documents concernant « la désinformation, la désinformation et la désinformation concernant les élections de 2020 », les efforts visant à renverser les élections, les « extrémistes violents nationaux » et toute influence étrangère.

De plus, le panel souhaite que des documents et des communications internes voient si les algorithmes utilisés par les plateformes ont contribué de quelque manière que ce soit à l’émeute au Capitole.

« Le comité spécial chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis examine les faits, les circonstances et les causes de l’attaque et relatifs au transfert pacifique du pouvoir, afin d’identifier et d’évaluer les leçons apprises et de recommander des lois correctives, politiques, procédures, règles ou règlements », a déclaré le représentant Bennie Thompson, D-Miss., président du comité, dans un communiqué.

The Daily Caller ajoute :

Les sociétés de médias sociaux ont également été invitées à fournir un aperçu de leurs politiques de modération de contenu, ainsi qu’une liste de tous les contenus supprimés, étiquetés ou dépriorisés liés aux émeutes, selon les lettres. Le comité a demandé des documents sur les communications avec les responsables de l’application des lois et a fait plusieurs autres demandes d’informations.

Fait intéressant, un certain nombre de sociétés de médias sociaux ont indiqué qu’elles coopéreraient probablement avec l’enquête plutôt que de protéger jalousement les informations privées des utilisateurs sans ordonnance du tribunal.

“Nous avons reçu la lettre du comité restreint et nous nous engageons à travailler avec le Congrès à ce sujet”, a déclaré un porte-parole de Google à la Daily Caller News Foundation.

« Les événements du 6 janvier étaient sans précédent et tragiques, et Google et YouTube les condamnent fermement. Nous nous engageons à protéger nos plateformes contre les abus, notamment en appliquant rigoureusement nos politiques concernant le contenu lié aux événements du 6 janvier », a ajouté le porte-parole.

“Nous avons reçu la demande et sommes impatients de continuer à travailler avec le comité”, a déclaré un porte-parole de la société Facebook au DCNF.

Les lettres donnaient aux entreprises deux semaines pour répondre; ceux qui ne repoussent pas ou peuvent repousser la demande sont susceptibles de faire face à des assignations à comparaître.

La demande peu orthodoxe de données sur les utilisateurs des médias sociaux fait suite à des demandes d’informations similaires envoyées à plus de 100 responsables, dont des membres de la campagne 2020 de l’ancien président Donald Trump des Archives nationales.

“La demande d’enregistrements nommait explicitement l’ancien président Donald Trump et plusieurs membres de sa famille, ainsi que des hauts responsables de l’administration Trump”, a rapporté le Daily Caller.

Pour sa part, l’ancien président a déclaré qu’il se défendrait jalousement contre toute enquête de la commission, invoquant le privilège de l’exécutif.

“Le comité restreint de gauche s’est en outre exposé comme une imposture partisane et un gaspillage de l’argent des contribuables avec une demande programmée pour distraire les Américains des catastrophes historiques et mondiales provoquées par les échecs de Joe Biden et des démocrates”, a déclaré Trump dans un communiqué. la semaine.

« Malheureusement, cet exercice partisan se fait au détriment des principes juridiques de longue date du privilège. Le privilège exécutif sera défendu, non seulement au nom de mon administration et des patriotes qui ont travaillé à mes côtés, mais au nom du bureau du président des États-Unis et de l’avenir de notre nation », a-t-il déclaré.

“Ces démocrates n’ont qu’un seul tour fatigué – le théâtre politique – et leur dernière demande ne fait que renforcer cette réalité pathétique”, a-t-il ajouté.

Les lettres demandant des informations aux plateformes interviennent également après que le FBI a annoncé ces derniers jours que son enquête n’avait révélé aucun complot organisé et généralisé pour prendre d’assaut le Capitole, bien que plusieurs démocrates aient suggéré que les républicains étaient dans le coup.