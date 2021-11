Le comité du 6 janvier envisage des accusations d’outrage à l’encontre de Mark Meadows, mais dit qu’ils « ne se précipiteront pas »

Le président du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis a déclaré qu’il était « encore temps » pour l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, de se conformer à une assignation à comparaître avant que le panel n’avance avec un vote pour le tenir pour outrage au Congrès.

Le représentant Bennie Thompson (D-MS) a déclaré mardi que le comité « ne précipitera pas les efforts » pour faire comprendre qu’il a donné à l’ancien membre du Congrès de Caroline du Nord de multiples opportunités de coopérer. Dans l’assignation de septembre du comité, Thompson a cité les efforts de Meadows pour renverser la défaite de Trump dans les semaines précédant l’insurrection et sa pression sur les représentants de l’État pour pousser les fausses allégations de l’ancien président sur une fraude électorale généralisée. Mais Thompson a indiqué que le panel est toujours prêt à mépriser Meadows dans les semaines à venir s’il ne donne aux législateurs aucune information sur son rôle et celui de Trump dans ce qui s’est passé dans les heures qui ont précédé l’attaque du Capitole ce jour-là.

L’avocat de Meadows a clairement indiqué à plusieurs reprises qu’il ne se conformerait pas à l’assignation de septembre, arguant que Trump avait déclaré qu’il ferait valoir le privilège de l’exécutif sur le témoignage. Meadows était le principal assistant de Trump au moment de l’insurrection, contrairement à l’allié de longue date de Trump, Steve Bannon, qui a été insulté par la Chambre en octobre et inculpé la semaine dernière. Bannon avait quitté la Maison Blanche des années plus tôt. Bannon s’est rendu lundi à des agents du FBI après avoir été inculpé vendredi de deux chefs d’accusation fédéraux d’outrage criminel – l’un pour avoir refusé de comparaître pour une déposition au Congrès et l’autre pour avoir refusé de fournir des documents en réponse à l’assignation du comité.

Le comité a rejeté ces arguments, d’autant plus que la Maison Blanche a déclaré que le président Joe Biden renoncerait à tout privilège sur l’interview de Meadows et que les tribunaux ont jusqu’à présent rejeté les efforts de Trump pour empêcher le comité de recueillir des informations. Le panel de la Chambre a fait valoir qu’ils avaient des questions pour Meadows et Clark, comme ils l’avaient fait avec Bannon, qui n’impliquaient pas directement des conversations avec Trump et ne pouvaient pas être bloquées par des revendications de privilège. « Nous allons faire un argument expansif similaire avec Meadows et Clark que nous avons fait avec Bannon », a déclaré Thompson.

Meadows, un texter prolifique, était connu pour utiliser un numéro de portable personnel pendant son mandat de chef de cabinet de la Maison Blanche. Ce numéro, qui a depuis été déconnecté, était le même que celui qu’il avait utilisé en tant que membre républicain du Congrès, avec un indicatif régional de son État d’origine, la Caroline du Nord. Les responsables de l’administration Trump ont été cités à plusieurs reprises pour avoir utilisé leurs e-mails personnels pour mener des affaires gouvernementales.

Le panel discute également d’un vote pour mépriser l’ancien responsable du ministère de la Justice Jeffrey Clark après que Clark a comparu pour une déposition plus tôt ce mois-ci et a refusé de répondre aux questions. Clark est un ancien procureur général adjoint qui s’est aligné sur Trump après que Trump a perdu les élections de 2020 et a fait pression sur le ministère de la Justice pour aider à renverser sa défaite.