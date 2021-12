Le comité du 6 janvier prépare un autre texte trompeur pour diaboliser le GOP

Les démocrates de la Chambre semblent inventer davantage de choses sur l’émeute du 6 janvier au Capitole dans ce qui est devenu une pratique courante pour leur dernier canular.

La semaine dernière, à l’étage de la Chambre, le représentant démocrate du Maryland, Jamie Raskin, a lu un SMS envoyé à l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, prétendument d’un «législateur de la Chambre» pour renverser la majorité du collège électoral du président Joe Biden.

« VOICI une STRATÉGIE AGRESSIVE », lit-on dans le texte. « Pourquoi ne peut-il pas [sic] les états de [Georgia] [North Carolina] [Pennsylvania] et d’autres maisons d’État contrôlées par R déclarent qu’il s’agit de BS (où les conflits et les élections ne sont pas déclenchés cette nuit-là) et envoient simplement leurs propres électeurs voter et le faire aller au SCOTUS.

Raskin a ensuite rétracté son attribution initiale au «législateur de la Chambre», avec un porte-parole du membre du Congrès disant à CNN que c’était une erreur. Des sources anonymes ont déclaré au réseau qu’il s’agissait, comme CNN l’a décrit, d’une « erreur involontaire ».

CNN a rapporté que le texte provenait probablement de l’ancien gouverneur républicain du Texas, Rick Perry, dont le numéro de téléphone correspondrait au numéro fourni par le comité restreint le 6 janvier. Le fédéraliste n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante que le texte provenait de l’ancien gouverneur. et le secrétaire à l’Énergie de Trump, un porte-parole pour qui n’a pas répondu aux demandes de renseignements de The Federalist.

Ni les bureaux de Raskin ni le représentant du Mississippi Bennie Thompson, qui préside le comité restreint, n’ont immédiatement répondu à la demande de commentaires de The Federalist.

L’apparente fabrication fait suite au rapport de The Federalist la semaine dernière selon lequel le représentant californien Adam Schiff a été surpris en train de trafiquer un message texte à Meadows du représentant républicain de l’Ohio, Jim Jordan.

L’échange de texte, qui, selon Schiff, a révélé « un législateur » pressant le vice-président de refuser unilatéralement la certification des votes du collège électoral comme inconstitutionnels, provenait en fait de l’avocat de Washington et ancien inspecteur général du ministère de la Défense Joseph Schmitz. Il a simplement été transmis par le membre du Congrès de l’Ohio.

Le message, que Schiff a sorti de son contexte avec une ponctuation supplémentaire pour le faire paraître complet et un graphique concocté pour l’illustrer, faisait partie d’un document de quatre pages qui exposait les raisons juridiques derrière le pouvoir du vice-président Mike Pence de s’opposer aux élections certification d’une poignée d’États. Le document a été publié publiquement avant le 6 janvier sur everylegalvote.com.

Le comité du 6 janvier a confirmé plus tard le rapport de The Federalist et a admis que les messages avaient été manipulés.

La vice-présidente triée sur le volet par la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, du comité restreint le 6 janvier, la représentante du Wyoming, Liz Cheney, a également fabriqué un calendrier la semaine dernière pour inculper le président Donald Trump comme complice du chaos du Capitole.

S’exprimant lors d’une représentation aux heures de grande écoute le 13 décembre, Cheney a poursuivi Trump pour avoir attendu « 187 minutes » pour agir sur l’émeute « lorsque l’action de notre président était requise, voire essentielle, et contrainte par son serment à notre Constitution ». Un examen réel des événements de la journée, cependant, ne révèle pas un tel retard. Le président sortant a fait une déclaration en ligne appelant à la paix dans les 25 minutes suivant le premier cambriolage du bâtiment.

