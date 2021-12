Le comité du 6 janvier protégera certains documents pour des raisons de sécurité nationale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le comité de la Chambre enquêtant sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole a accepté de reporter sa tentative d’obtenir des centaines de pages de documents de l’administration Trump, retardant à la demande de la Maison Blanche Biden.

Le report est une réponse aux préoccupations de la Maison Blanche de Biden selon lesquelles la publication de tous les documents de l’administration Trump recherchés par le comité pourrait compromettre la sécurité nationale et le privilège exécutif.

Le président Biden a rejeté à plusieurs reprises les efforts généraux de l’ancien président Trump pour invoquer le privilège exécutif pour bloquer la publication de documents entourant cette journée. Mais la Maison Blanche de Biden travaille toujours avec le comité pour empêcher la remise de certains documents.

Des insurgés violents fidèles au président Trump escaladent le mur ouest du Capitole des États-Unis à Washington, le 6 janvier 2021. (AP Photo/Jose Luis Magana, File)

Trump fait appel à la Cour suprême pour tenter d’empêcher la National Archives and Records Administration, qui conserve la garde des documents depuis son mandat, de les remettre au comité.

L’accord de garder certains dossiers de l’ère Trump à l’écart du comité est commémoré dans une lettre du 16 décembre du bureau du conseiller juridique de la Maison Blanche. Il protège principalement des enregistrements qui n’impliquent pas les événements du 6 janvier, mais qui étaient couverts par la vaste demande de documents du comité à la Maison Blanche de Trump sur les événements de ce jour-là.

Des dizaines de pages créées le 6 janvier ne concernent pas l’assaut contre le Capitole. D’autres documents concernent des préparatifs et des délibérations sensibles du Conseil national de sécurité. Les responsables de Biden craignaient que si ces pages étaient remises au Congrès, cela créerait un précédent gênant pour le pouvoir exécutif, quel que soit le président.

D’autres documents encore sont hautement classifiés et la Maison Blanche a demandé au Congrès de travailler avec les agences fédérales qui les ont créés pour discuter de leur publication.

« Les documents pour lesquels le comité restreint a accepté de retirer ou de différer sa demande ne semblent pas porter sur les préparatifs ou la réponse de la Maison Blanche aux événements du 6 janvier, ni sur les efforts visant à renverser les élections ou à entraver d’une autre manière le transfert pacifique de pouvoir », a écrit le conseiller juridique adjoint de la Maison Blanche, Jonathan Su, dans l’une des deux lettres au comité obtenues mardi par l’Associated Press.

Su a écrit que pour le comité, la rétention des documents « ne devrait pas compromettre sa capacité à terminer rapidement son enquête critique ».

Le porte-parole du comité, Tim Mulvey, a déclaré : « Le comité a accepté de reporter l’action sur certains dossiers dans le cadre du processus d’adaptation, comme ce fut le cas avec une tranche antérieure de dossiers. Le comité restreint n’a pas retiré sa demande pour ces dossiers et continuera à s’engager avec la branche exécutive pour s’assurer que le comité a accès à toutes les informations pertinentes à notre enquête. »

Au cours des derniers mois, les Archives nationales ont transmis des tranches de documents à la Maison Blanche et aux avocats de Trump pour déterminer s’ils contiennent des informations privilégiées. Trump a soulevé à la fois de larges objections à la publication des documents ainsi que des préoccupations spécifiques concernant des documents particuliers.

Les Archives nationales ont déclaré que les dossiers que Trump veut bloquer comprennent des journaux présidentiels, des journaux de visiteurs, des brouillons de discours, des notes manuscrites « concernant les événements du 6 janvier » tirées des dossiers de l’ancien chef de cabinet Mark Meadows, et « un projet de décret sur le sujet de l’intégrité électorale.

Les forces de l’ordre du FBI et de l’ATF repoussent les partisans du président Trump alors qu’ils manifestent à l’intérieur du Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021 à Washington, DC (Brent Stirton/.)

Biden a rejeté à plusieurs reprises les allégations de privilège exécutif de Trump sur ces documents, y compris dans une lettre envoyée le 23 décembre concernant environ 20 pages de documents.

« Le président a déterminé qu’une affirmation du privilège exécutif n’est pas dans le meilleur intérêt des États-Unis et n’est donc pas justifiée », a réitéré l’avocat de la Maison Blanche Dana Remus dans la dernière lettre.

Trump a saisi les tribunaux pour bloquer la publication de documents. Une cour d’appel fédérale a statué ce mois-ci contre Trump, et il a déposé un recours devant la Cour suprême, bien que la Haute Cour n’ait pas encore décidé de se saisir de l’affaire.

La juge Patricia Millett, écrivant pour le tribunal dans l’avis du 9 décembre, a déclaré que le Congrès avait un « intérêt vital unique » à étudier les événements du 6 janvier et Biden avait pris une décision « soigneusement motivée » selon laquelle les documents étaient dans l’intérêt public. et ce privilège exécutif ne devrait donc pas être invoqué. Trump n’a pas non plus montré de mal qui résulterait de la publication des enregistrements recherchés, a écrit Millett.

« Dans le dossier dont nous sommes saisis, l’ancien président Trump n’a fourni aucune base permettant à ce tribunal d’annuler le jugement du président Biden et l’accord et les accommodements conclus entre les branches politiques sur ces documents », indique l’avis.