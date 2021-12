Le comité du 6 janvier recommande que Mark Meadows soit tenu pour outrage

Le comité spécial de la Chambre enquêtant le 6 janvier a publié une résolution recommandant que l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Marc des prés être tenu pour outrage au Congrès pour avoir défié une assignation à comparaître du Congrès.

Meadows avait déjà coopéré avec le comité, mais a inversé la tendance en décembre. L’avocat de Meadows a déclaré que le changement était dû à lui et au fait que le comité n’était pas en mesure de parvenir à un accord concernant les enregistrements des téléphones portables et certaines questions, selon Meadows, relèvent du privilège exécutif.

Cependant, dans le rapport d’outrage, le comité a clairement indiqué que « le manquement de Meadows à se conformer, et cet outrage

recommandation, ne sont pas fondés sur des désaccords de bonne foi sur des affirmations de privilège.

« Au contraire, M. Meadows ne s’est pas conformé et justifie des conclusions pour outrage parce qu’il a totalement refusé de comparaître pour fournir un témoignage et a refusé de répondre aux questions concernant même des informations clairement non privilégiées – des informations qu’il a lui-même identifiées comme non privilégiées par le biais de son propre production de documents », ajoute le rapport.

Le rapport a noté que les documents précédemment produits par Meadow qu’il ne croyait pas étaient protégés par le privilège exécutif et a refusé de « répondre aux questions sur les documents qu’il considérait comme pertinents et non privilégiés qu’il venait de produire ».

Le comité a demandé le témoignage de Meadows sur plusieurs sujets, y compris des messages texte qu’il a envoyés à un organisateur du rassemblement du 6 janvier après que l’organisateur a demandé de l’aide parce que «[t]les choses sont devenues folles ; » un e-mail sur le 6 janvier qu’il a envoyé disant que la Garde nationale « protégerait les gens pro Trump » ; et des échanges avec les législateurs républicains dans lesquels il a proposé d’envoyer des listes alternatives d’électeurs au Congrès.

Bien que le comité n’ait pas exclu d’éventuelles revendications de privilège exécutif, le rapport a conclu « qu’il n’y a aucune revendication d’immunité ou de privilège exécutif concevable qui pourrait empêcher toutes les demandes du comité restreint ou justifier le refus général de M. Meadows de comparaître pour la déposition requise. «

Si la Chambre vote pour mépriser Meadows, il pourrait se retrouver face à des accusations criminelles – un peu comme l’ancien assistant de Trump Steve Bannon, qui a également défié une assignation à comparaître du comité.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com