Le comité du 6 janvier répond au procès de Meadows et dit qu’il le référera au MJ pour poursuites

Le comité du Congrès de la Chambre du 6 janvier a répondu à une action en justice de l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche de Trump, Mark Meadows, en la qualifiant de défectueuse et a déclaré qu’elle prévoyait de le renvoyer au ministère de la Justice pour poursuites.

« Le procès vicié de M. Meadows ne réussira pas à ralentir l’enquête du comité restreint ou à nous empêcher d’obtenir les informations que nous recherchons », a déclaré le comité dans un communiqué mercredi soir. « Le comité restreint se réunira la semaine prochaine pour présenter un rapport recommandant que la Chambre cite M. Meadows pour outrage au Congrès et le renvoie au ministère de la Justice pour poursuites. »

PHOTO DE DOSSIER: Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, s’adresse aux journalistes à la suite d’une interview télévisée, devant la Maison Blanche à Washington, le 21 octobre 2020. REUTERS/Al Drago/File Picture/File Photo (REUTERS/Al Drago/File Picture/ Fichier photo)

ROGER STONE REJETTE JAN. 6 COMITÉ SUBPOENA, INVOQUANT LE CINQUIÈME AMENDEMENT

Plus tôt dans la journée, Meadows a intenté une action en justice contre la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et des membres du comité en réponse à une assignation à comparaître alors qu’ils tentaient d’enquêter sur la manifestation du 6 janvier à Capitol Hill qui est devenue violente et a conduit à des accusations criminelles contre des dizaines de partisans de Trump. .

Le procès de Meadows, déposé devant un tribunal fédéral de Washington, demande à un juge d’invalider deux citations à comparaître qui, selon lui, sont « trop ​​larges et indûment lourdes ». Il accuse le comité d’aller trop loin en délivrant une assignation à comparaître à Verizon pour ses relevés de téléphone portable.

Président Rep. Bennie Thompson, D-Miss., rencontre le comité restreint sur l’attaque du 6 janvier. (Photo AP/Andrew Harnik) (Photo AP/Andrew Harnik)

« Autoriser un comité restreint du Congrès entièrement partisan à assigner à comparaître les données personnelles des téléphones portables des responsables de l’exécutif entraînerait un refroidissement massif des droits d’association et de liberté d’expression des responsables actuels et futurs de l’exécutif », indique le procès.

JAN. 6 LE COMITÉ DÉCÈDE UNE PROCÉDURE D’OUTRAGE SI MARK MEADOWS NE COMPARAÎT PAS

Meadows a déclaré mardi au comité qu’il ne coopérerait plus à leur enquête sur les troubles au Capitole plus tôt cette année.

Le président du comité, le représentant Bennie G. Thompson, a suggéré que cette décision était hypocrite.

« Mark Meadows a informé le comité restreint qu’il n’avait pas l’intention de coopérer davantage à notre enquête malgré sa volonté apparente de fournir des détails sur les faits et les circonstances entourant l’attaque du 6 janvier, y compris les conversations avec le président Trump, dans le livre qu’il fait actuellement la promotion et la vente », a déclaré Thompson dans un communiqué plus tôt cette semaine.

En août, le comité a demandé aux entreprises de télécommunications et de médias sociaux de préserver les communications personnelles de centaines de personnes susceptibles d’avoir été liées à l’attaque. Mais le panel n’a pas demandé aux entreprises de remettre les dossiers à ce moment-là.

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, assiste au discours du président Donald Trump lors d’un rassemblement électoral à Keith House, siège de Washington, le samedi 31 octobre 2020, à Newtown, Pennsylvanie (AP Photo/Chris Szagola)

Au fur et à mesure que l’enquête progressait, le comité a « recherché des données qui aideront à répondre à des questions importantes » mais n’inclut pas le contenu des communications, selon un assistant du comité qui n’a pas été autorisé à discuter publiquement de l’enquête et a parlé sous couvert d’anonymat. Les métadonnées demandées incluent les dates et les heures des communications, qui peuvent inclure à la fois des e-mails et des textes.

. a rapporté plus tôt cette année que le Federal Bureau of Investigation a découvert qu’il y avait « peu de preuves » d’un complot organisé pour attaquer le Capitole.

« 90 à 95 % de ces cas sont des cas ponctuels », a déclaré à . un ancien haut responsable des forces de l’ordre au courant de l’enquête. « Alors vous avez peut-être cinq pour cent de ces groupes de milices qui étaient plus étroitement organisés. Mais il n’y avait pas de grand plan avec Roger Stone et Alex Jones et tous ces gens pour prendre d’assaut le Capitole et prendre des otages. »

