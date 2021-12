Le comité du Congrès lance une enquête sur le festival Astroworld

Le comité de surveillance et de réforme de la Chambre lance une enquête sur Live Nation à l’occasion du festival Astroworld 2021, selon le rapport du Washington Post et de l’Associated Press. Dans une lettre à Michael Rapino (président et PDG de Live Nation Entertainment, Inc.), les membres du comité du Congrès ont écrit :

Live Nation Entertainment (Live Nation) était le promoteur du concert qui serait responsable de « la planification, la dotation en personnel, la mise en place de l’argent, l’obtention des permis, la recherche de fournisseurs, la communication avec les agences locales » pour le festival Astroworld. Des rapports récents soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à savoir si votre entreprise a pris des mesures adéquates pour assurer la sécurité des 50 000 spectateurs qui ont assisté au festival Astroworld.

Le comité demande à Rapino et Live Nation des détails sur le rôle de l’entreprise dans la sécurité, le contrôle des foules et la sécurité au festival, des détails sur la planification de la sécurité avant le spectacle, le « moment précis où Live Nation Entertainment a été informé pour la première fois des victimes dans la soirée du 5 novembre, et quelles mesures ont été prises en réponse à ces informations », mesures pour prévenir de futures blessures ou décès lors d’événements Live Nation, et plus encore. Le comité a fixé un 7 janvier à Live Nation pour fournir les informations.

Dix personnes ont été tuées lors de l’afflux de foule qui s’est produit lors de la performance en tête d’affiche de Travis Scott à Astroworld. Scott a déclaré qu’il n’était pas au courant que des gens étaient tués pendant qu’il jouait. Scott, Live Nation et d’autres entités font face à de nombreuses poursuites judiciaires de la part des participants d’Astroworld.

Pitchfork a contacté les représentants de Travis Scott et Live Nation pour commentaires.