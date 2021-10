Le comité du Sénat australien propose une refonte des taxes cryptographiques, des DAO et des licences d’échange

Le Comité sénatorial sur l’Australie en tant que centre technologique et financier (ATFC) vient de déposer son troisième et dernier rapport au Parlement, qui contient 12 recommandations de grande envergure pour la réglementation de l’industrie des actifs numériques et des technologies financières.

Il propose de nouvelles licences pour les échanges de crypto, de nouvelles lois pour régir les organisations autonomes décentralisées, une refonte de l’impôt sur les plus-values ​​dans DeFi et une réduction d’impôt pour les mineurs de crypto utilisant des énergies renouvelables.

En général, le rapport a constaté qu’il y a un besoin de plus de clarté et de certitude réglementaires tout en évitant d’étouffer l’innovation avec des exigences onéreuses.

Une recommandation clé est d’établir une nouvelle licence de marché DCE pour les échanges de devises numériques, y compris les exigences relatives aux réserves de capital et à l’audit. Les exigences devraient être évolutives afin que les petits opérateurs ne soient pas évincés du marché.

Les règles fiscales sur les plus-values ​​devraient être mises à jour pour clarifier le traitement fiscal des actifs cryptographiques et du jalonnement DeFi. Le comité a suggéré que, contrairement au système actuel, l’impôt sur les plus-values ​​ne devrait être appliqué que lorsque les transactions de crypto-monnaie « entraînent véritablement une plus-value ou une perte en capital clairement définissables ».

Le comité a également recommandé que le Trésor mène un examen des politiques de la viabilité d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC), ainsi qu’une proposition de réduction d’impôt sur les sociétés de 10 % pour les mineurs de crypto qui utilisent des énergies renouvelables.

Une recommandation de classe mondiale est d’établir une nouvelle structure réglementaire pour les DAO, qui fait référence à la propriété communautaire décentralisée et à la gouvernance d’un protocole.

« Les DAO ne relèvent clairement d’aucune des structures d’entreprise australiennes existantes… cette incertitude réglementaire empêche la mise en place de projets d’une envergure significative en Australie. »

Asher Tan, PDG de l’échange crypto australien Coinjar, a félicité le président du comité, le sénateur Andrew Bragg, et l’équipe pour « l’approche avant-gardiste qu’ils ont adoptée avec ce cadre réglementaire proposé.

« À notre avis, le rapport de l’AFTC donne un ton louable d’optimisme qui considère la technologie blockchain comme l’innovation historique qu’elle est – et qui s’accompagne d’opportunités et de risques correspondants. »

Le comité a entendu un éventail d’experts et d’acteurs de l’industrie, notamment Blockchain Australia, des bourses de premier plan et des entreprises telles que R3 et Ripple. Ce dernier a recommandé que tout cadre réglementaire utilise une « approche fondée sur les risques pour identifier les services d’actifs numériques qui présentent un risque suffisant pour justifier une réglementation ».

Steve Vallas, responsable de Blockchain Australia, a déclaré que l’organisation souhaitait entendre les parties prenantes et l’industrie pour leurs commentaires sur les recommandations.

Le sénateur Bragg a déclaré que le règlement proposé aiderait l’Australie à devenir un leader des actifs numériques.

«Le comité a recommandé un cadre cryptographique complet pour assurer le leadership australien. Nous serons compétitifs avec Singapour, le Royaume-Uni et les États-Unis «

Il a ajouté: « Cela stimulera les investissements et les emplois en Australie. »

En rapport: Le portefeuille moyen de cryptos australiens a augmenté de 258% au cours de l’exercice 20-21, révèle une enquête

L’Australian Taxation Office a estimé que plus de 600 000 contribuables ont investi dans des actifs numériques ces dernières années. Des recherches indépendantes suggèrent que 17% des Australiens possèdent actuellement une crypto-monnaie.

Le rapport a conclu qu’un cadre réglementaire solide était nécessaire pour protéger les consommateurs, promouvoir les investissements en Australie et rester compétitif à l’échelle mondiale.

« Les opportunités économiques potentielles sont énormes si l’Australie est capable de créer un environnement tourné vers l’avenir pour les produits d’actifs numériques nouveaux et émergents. »