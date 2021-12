Le Comité Exécutif approuve LaLiga Impulso

01/12/2021 à 18:56 CET

Les 14 clubs qui composent la commission des délégués de la Liga, conformément au mandat établi lors de l’assemblée du 12 août dernier, ont a ratifié à l’unanimité son soutien à LaLiga Impulso, l’accord stratégique conclu avec le fonds d’investissement CVC stimuler la croissance mondiale de la Liga et de ses clubs.

L’accord LaLiga Impulso, qui avait déjà été approuvé à l’unanimité en août dernier, a été reformulé pour l’adapter à la participation de 39 des 42 clubs de LaLiga qui y ont adhéré. Cet ajustement ne modifie pas la valorisation économique de la Liga, qui reste à 24 250 millions d’euros. Une fois approuvé par la Commission des délégués, l’accord sera présenté pour ratification à l’Assemblée extraordinaire convoquée le 10 décembre prochain.

Après cette adaptation, le plan d’investissement de LaLiga Impulso représente un investissement de 1.994 millions d’euros qui permettra aux Clubs participants de disposer des ressources nécessaires pour entreprendre des projets de croissance et de consolidation d’un point de vue sportif et commercial. LaLiga, comme déjà annoncé à l’époque, conservera intactes ses compétitions sportives ainsi que l’organisation et la gestion de la commercialisation des droits audiovisuels.

La nouvelle formulation garantit l’absence d’impact auprès des clubs non participants. Pour le reste, cette injection de plus de 1 990 millions d’euros engage les Clubs à allouer jusqu’à 70 % des ressources à des investissements liés aux infrastructures, au développement international, au développement de marques et de produits, à la stratégie de communication, au plan d’innovation et au plan de développement des technologies et des contenus. sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux, pouvant disposer jusqu’à 15% supplémentaires pour l’inscription des joueurs et les 15% restants pour l’endettement financier.

En gage de cet engagement, de nombreux Clubs ont déjà envoyé à LaLiga leur « Plan de Développement du Club ; détaillant la destination des fonds et les projets d’investissement et les initiatives de croissance propres au Club.

Entre autres, les clubs participant à la commission des délégués apprécient très positivement l’accord LaLiga Impulso. Pour Amaia gorostiza, président de SD Eibar « En plus de l’importante injection économique, la connaissance que ce fonds a du secteur permettra aux clubs de développer des projets stratégiques qui garantissent notre croissance future. Nous considérons qu’il est d’une importance vitale que tous les clubs aillent dans la même direction avec la Liga et main dans la main avec un partenaire comme le CVC, car ce sera dans l’intérêt de la compétition elle-même. Nous ne doutons pas qu’avec cet accord, la Liga sera plus forte et plus rentable, et donc les clubs en bénéficieront.

Un accord qui arrive au meilleur moment comme l’a souligné le vice-président du Sevilla FC, José Mª del Nido Carrasco: « Au-delà des projets spécifiques que nous voulons développer dans notre Club, de notre point de vue, c’est un accord stratégique qui atteint un moment fondamental car c’est maintenant que nous devons donner ce grand coup de pouce à notre compétition pour continuer à grandir dans un contexte sans cesse croissant. plus compliqué & rdquor ;.

Dans les paroles de Miguel Angel Gil Marin, PDG de l’Atlético de Madrid et premier vice-président de LaLiga, « Pour LaLiga et les clubs qui la composent, l’accord avec CVC est une opportunité d’adapter les installations actuelles aux exigences d’un marché très concurrentiel et en expansion. Cet accord nous permettra d’améliorer les infrastructures et de les adapter aux nouvelles technologies pour offrir de nouveaux contenus dans différents formats et avec de meilleurs standards de qualité. De plus, investir dans des ressources technologiques -à la fois techniques et humaines- nous offrira la possibilité d’atteindre plus d’audiences et d’offrir des services et des contenus plus nombreux et de meilleure qualité & rdquor ;.

Dans la même ligne, il a été manifesté Javier Fernández, président de Real Sporting et deuxième vice-président de la Liga « Dans les semaines à venir, la documentation sera complétée pour conclure un accord historique pour le football espagnol. Il est maintenant temps de jeter des bases solides pour l’avenir avec la croissance de la Liga et des clubs qui ont participé à sa formidable évolution ces dernières années. La maturité de la Liga et de ceux d’entre nous qui la composent se reflétera dans les projets passionnants que nous réaliserons pour moderniser nos infrastructures, diversifier nos sources de ressources et nous permettre de nous rapprocher beaucoup plus de nos fans, à la fois dans nos communautés et dans le reste du monde. »