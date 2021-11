Le comité J6 trompe les témoins sur la présence du personnel républicain

La représentante du Wyoming, Liz Cheney, s’est présentée à CNN il y a quelques semaines pour accuser le fidèle représentant conservateur Jim Banks de s’être faussement présenté comme le meilleur membre de la commission du 6 janvier. Banks est, en fait, le choix des républicains du Congrès pour être leur enquêteur principal au sein du comité, mais il a été empêché de remplir ses fonctions par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

Cependant, c’est Cheney qui semble se présenter de manière erronée en tant que membre de premier plan – c’est-à-dire le meilleur républicain – du comité.

Le personnel du comité restreint du 6 janvier a faussement déclaré à des témoins que le personnel républicain serait présent pour les entretiens, selon plusieurs sources et documents de témoins oculaires. En fait, pas un seul membre du Congrès nommé par les républicains ni un seul membre du personnel représentant la conférence républicaine ne fait partie du comité controversé.

On dit à des témoins que John Wood, un ami de longue date et allié de la famille Cheney, représentera les républicains lorsque des témoins témoigneront. Mais ni Cheney ni son amie ne représentent la conférence républicaine. En fait, Cheney a été nommée au comité début juillet par Pelosi elle-même.

« John Wood travaille pour le Parti démocrate, tout comme Liz Cheney, qui a été nommée par Pelosi et n’est pas le membre du classement du comité restreint. Elle induit les témoins en erreur, avant qu’ils ne témoignent sous peine de mort, sur les motifs et la position de la personne qui les interroge », a déclaré Banks, qui a continué de diriger l’enquête des républicains sur la gestion par le gouvernement fédéral de l’émeute du 6 janvier au Capitole. . Le travail de Cheney avec CNN visait à l’empêcher d’obtenir des réponses aux questions auxquelles le comité restreint était censé répondre.

Cheney a eu six jours pour expliquer si elle se considérait simplement comme la vice-présidente du comité nommée par les démocrates ou également comme le membre républicain de rang supérieur, comme cela est représenté auprès des témoins clés. Elle n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires.

La fausse déclaration aux témoins est essentielle car l’absence de tout membre de haut rang – c’est-à-dire, dans ce cas, de tout membre nommé par les républicains – ou du personnel du parti minoritaire signifie que le comité semble ne pas respecter les règles à toute épreuve pour son travail.

Pelosi a « fait exploser » le comité du 6 janvier lorsqu’elle a pris ce qu’elle a elle-même admis être la mesure « sans précédent » de refuser de siéger à plusieurs membres nommés par les républicains, y compris le très respecté officier de la Marine et Indiana Republican Banks, qui devait être le membre du comité. membre de classement. Elle a également interdit le représentant Jim Jordan de l’Ohio, qui est actuellement le plus haut républicain du comité judiciaire.

Pelosi a choisi deux de ses principaux alliés républicains et obsédés anti-Trump pour combler deux de ses postes pour le comité. A ce titre, ils ne représentent pas la conférence républicaine, qui s’est opposée à leur sélection, mais la conférence démocrate, qui a soutenu leur sélection.

Cheney a été promue vice-présidente en septembre en remerciement pour son travail acharné au nom de Pelosi. Cheney, qui a été censurée par les républicains du Wyoming pour avoir travaillé contre les électeurs républicains et leurs intérêts, et qui a perdu son poste de présidente de la conférence de la Chambre pour avoir détourné plusieurs briefings pour des initiatives politiques républicaines pour parler de sa vendetta personnelle contre Trump, fait face à un nombre de sondages extrêmement bas. et un défi de la populaire républicaine Harriet Hageman.

Cheney a été rejoint par le canard boiteux Adam Kinzinger de l’Illinois, qui a récemment annoncé sa retraite plutôt que de faire face à une défaite certaine des électeurs de l’Illinois qui ne partagent pas son obsession anti-Trump. Kinzinger a été nommée par Pelosi fin juillet pour faire paraître le comité plus bipartite après avoir opposé son veto à Banks et Jordan. Cheney, sa sélection pour le vice-président, a été amenée dans le seul but d’aider les démocrates avec leur tribunal.

La résolution établissant le comité, censé enquêter sur le rôle du gouvernement fédéral dans la détection, la prévention, la préparation et la réponse à l’émeute du 6 janvier, indique que les dépositions prises par le comité restreint doivent suivre les règles de la Chambre.

Ces règles stipulent clairement : « La consultation avec le membre de la minorité de rang doit inclure un préavis de trois jours avant toute déposition. » De plus, « Une déposition doit être menée par tout membre ou conseiller juridique du comité désigné par le président ou le membre de la minorité de rang du Comité qui a constaté la déposition. Lorsque les dépositions sont conduites par les avocats du comité, il n’y aura pas plus de deux avocats du comité autorisés à interroger un témoin par tour. L’un des conseillers du comité est désigné par le président et l’autre par le membre de la minorité de rang par tour.

De plus, les règles stipulent que « les questions sur les dépositions doivent être posées en tours. La durée de chaque tour ne doit pas dépasser 60 minutes par côté et doit fournir un temps égal à la majorité et à la minorité. À chaque tour, le(s) membre(s) ou l’avocat du comité désigné par le président poseront les questions en premier, et le(s) membre(s) ou l’avocat du comité désigné par le membre de la minorité de rang poseront les questions en second.

Le but de ces règles est de structurer les dépositions afin que les avocats de la minorité et de la majorité aient la même possibilité d’interroger les témoins et de recueillir des informations pour leurs rapports séparés. C’est pourquoi ils tournent et pourquoi ils ont le même temps. Faire alterner les questions d’un avocat hostile à un autre avocat hostile qui travaille avec le premier tourne en dérision les dispositions. Cela signifie également que les avocats hostiles peuvent coordonner et sélectionner les informations à divulguer ou à publier, et celles à cacher au public car elles contredisent leur récit préféré.

Les règles n’envisagent pas les circonstances qui accompagnent le comité restreint unipartite de Pelosi. Les règles de la maison « deviennent absurdes dans une situation comme celle-ci », a déclaré un conseiller du Congrès, ajoutant: « Ce n’est pas seulement une enquête partisane – c’est une dissimulation ».

Pour que le comité restreint soit conforme aux règles de consultation pour les dépositions, Cheney doit être considéré à la fois comme le membre de rang du parti minoritaire tout en étant le vice-président du parti majoritaire.

Les avocats de Hill affirment que la gestion du comité par Pelosi jette un doute sur son adhésion aux règles. Parce qu’elle a opposé son veto au membre de rang du comité, celui-ci n’a pas de membre de rang. Mais les règles du comité exigent une consultation avec le membre de rang avant de prendre certaines mesures de base, telles que la prise de dépositions, y compris celles en vertu d’assignations.

« Alors, comment pouvez-vous consulter le membre du classement lorsque vous n’en avez pas ? » a demandé un avocat de Hill.

Les multiples sources consultées pour cet article comprennent un document qui a confirmé que le personnel du Comité du 6 janvier a déclaré à un témoin que Wood serait l’avocat républicain lors de leur entretien.

« S’il s’agissait d’une véritable enquête, cela vous conduirait en prison pour faute professionnelle », a déclaré Banks à propos de la fausse déclaration. « Heureusement pour Liz, il s’agit d’une fausse enquête », a-t-il ajouté.