Le comité mixte sur la fiscalité estime qu’un milliard de taxes sur les crypto-monnaies financera son plan d’infrastructure

Le Comité mixte sur la fiscalité prévoit de lever 28 milliards de dollars sur une décennie pour financer son plan d’infrastructure en renforçant l’application des taxes sur l’industrie de la crypto-monnaie. Cela servira à compenser les 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses pour les routes, les autoroutes, les ponts et d’autres projets d’infrastructure.

La facture d’infrastructure de près de 1 000 milliards de dollars vise à augmenter ce montant en augmentant les exigences pour les courtiers et les investisseurs en cryptographie de déclarer leurs transactions à l’Internal Revenue Service (IRS).

L’industrie de la crypto-monnaie est cependant fermement opposée à cette proposition publiée par le Sénat la semaine dernière. Même certains responsables comme le sénateur Ron Wyden et Pat Toomey sont venus soutenir le marché de la cryptographie.

Ce recul contre le projet de loi est dû à la définition d’un courtier dans le projet de loi pour rapporter des informations sur leurs clients à l’IRS, qui couvre non seulement les échanges de crypto-monnaie, mais aussi les mineurs, les nœuds de foudre, les protocoles DEX et les validateurs qui ne pas de clients.

Dans la dernière mesure prise par le gouvernement pour réglementer l’espace croissant des crypto-monnaies, le représentant Don Beyer a présenté un projet de loi à la Chambre qui vise à fournir une définition réglementaire pour les 90 % les plus riches de toutes les crypto-monnaies par capitalisation boursière.

Pendant ce temps, le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, qui était le président de la CFTC pendant l’administration Obama, prononcera mardi un discours sur la cryptographie au Aspen Security Forum.

Gensler a demandé au Congrès d’adopter une loi qui donnerait à l’agence le pouvoir légal de surveiller les échanges cryptographiques, mais a déclaré que les pouvoirs de la SEC étaient déjà larges. Bien que la réglementation des échanges cryptographiques soit le moyen le plus simple pour le gouvernement de maîtriser rapidement le commerce de jetons numériques, Gensler est également préoccupé par DeFi, a rapporté Bloomberg.

Selon lui, la réglementation contribuera à stimuler l’adoption plus large de la technologie qui peut déclencher le progrès économique.

“Si quelqu’un veut spéculer, c’est son choix, mais nous avons un rôle en tant que nation pour protéger ces investisseurs contre la fraude”, a déclaré l’ancien partenaire de Goldman Sachs, 63 ans.

Hester Peirce, commissaire républicaine à la SEC et « crypto maman », est une défenseure de la crypto appelant à « plus de clarté », qui dit qu’il est « grand temps » que la SEC approuve un crypto ETF.

Bien que Gensler ne commente pas le potentiel d’approbation d’un fonds négocié en bourse Bitcoin qui fournirait une rampe d’accès facile aux investisseurs, il a parlé positivement des ETF pendant ses jours au MIT.

Actuellement, il existe au moins sept initiatives de la SEC portant sur différents problèmes de cryptographie, notamment les ICO, les plates-formes de négociation, les plates-formes de prêt, DeFi, les pièces stables, la garde et les ETF, ainsi que d’autres fonds de pièces, a-t-il déclaré.

Et dans les coulisses, Gensler a poussé les membres du personnel de l’agence à y jeter un œil. « J’ai demandé au personnel d’utiliser tous nos pouvoirs partout où nous le pouvons », dit-il.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.