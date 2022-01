Le Comité olympique serbe condamne le traitement infligé à Djokovic et souligne ses qualités

01/07/2022

Le à 19:19 CET

.

Le Comité olympique serbe (OKS) a condamné vendredi le traitement infligé à Novak Djokovic à Melbourne et les commentaires négatifs sur le numéro un mondial du tennis, tout en soulignant ses mérites en tant qu’athlète et philanthrope.

« Nous condamnons dans les termes les plus forts les procédures liées à la participation de Novak Djokovic dans le tournoi australien et nous pensons que le meilleur joueur de tennis du monde n’a pas mérité ce traitement et cette attitude », a déclaré le président du comité, Bozidar Maljkovic, selon l’agence de presse serbe ‘Tanjug’.

L’officiel olympique serbe s’est dit déçu de la façon dont les médias australiens, mais « également dans certaines parties du monde », traitent le meilleur joueur de tennis du monde.

L’OKS a souligné dans un communiqué que Djokovic Il a non seulement obtenu des résultats sportifs extraordinaires, mais, en tant que philanthrope, il a aidé, « sans faire de différence », de nombreuses personnes dans le besoin. « Avec son attitude envers la Serbie, l’équipe nationale et toutes les compétitions auxquelles il a participé sous le drapeau de notre pays, il a toujours cultivé le plus haut degré de patriotisme », estime le comité serbe.

Ajouter ça Nolé « à tout moment, il a fait preuve d’un maximum de respect envers ses adversaires, quelle que soit leur origine », et envers chaque pays qu’il a visité, et a toujours cultivé les valeurs olympiques.

« Pour toutes ces raisons, OKS demande un soutien au quadruple participant aux Jeux Olympiques et médaillé de bronze à Pékin, au moment où il traverse sa plus grande injustice humaine et sportive », souligne-t-il.