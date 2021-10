Le comité sénatorial australien fait 12 recommandations pour la réglementation de la cryptographie

Visitez l’article original*

https://www.coindesk.com/resizer/K8hD3CGVsKNjZ0WCxxPnO7i8Jvw=/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/coindesk/SMVRMJVMSBA2RDKZTO2JIQIXQU.jpg

Un comité restreint du Sénat australien a soumis son rapport final sur un examen d’un an de l’approche du pays en matière de réglementation de la crypto et de la blockchain, cherchant à orienter, pour la première fois, un cadre clair pour le secteur des actifs numériques nationaux.

La commission sur « L’Australie en tant que centre technologique et financier », qui a soumis son rapport initial en novembre 2020 et un deuxième en avril de cette année, a déposé mardi son troisième et dernier rapport. Le document décrit les problèmes identifiés par les principaux participants de l’industrie et comprend 12 recommandations pour résoudre les problèmes liés à l’absence de réglementation sur la crypto et la blockchain dans le pays.

La réglementation de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain en Australie est souvent apparue fragmentée et aléatoire, tentant d’appliquer des lois vieilles de plusieurs décennies à la technologie naissante.

La taxation des crypto-monnaies, par exemple, bien qu’elle soit considérée comme des gains en capital, « complique inévitablement » la mise en place de projets de cryptographie par rapport à des juridictions concurrentes comme Singapour qui ont « des lois fiscales favorables et n’ont pas de CGT », le comité a entendu un témoin.

Le sénateur du Parti libéral Andrew Bragg, qui préside le comité et est un fervent partisan de l’innovation et de la réglementation des actifs numériques, a déclaré que l’Australie serait compétitive avec Singapour, le Royaume-Uni et les États-Unis dans son approche de la technologie crypto et blockchain.

« L’Australie peut être un leader des actifs numériques », a déclaré Bragg. « Cela signifie que les Australiens peuvent accéder à de nouveaux choix et à des prix plus bas. Cela signifie que les Australiens peuvent avoir plus de contrôle sur leur destin financier plutôt que de dépendre d’une intermédiation sans fin. »

Des recommandations mais pas encore de loi

Les recommandations vont de la mise en œuvre d’un régime de licence pour les échanges cryptographiques à l’établissement d’un régime de conservation ou de dépôt pour les actifs numériques avec des normes minimales dans le cadre du portefeuille du Trésor.

Le comité recommande également que le gouvernement australien établisse une nouvelle structure d’entreprise d’organisation autonome décentralisée (DAO).

« La réglementation AML/CTF et les directives du Groupe d’action financière doivent trouver un équilibre entre une gestion appropriée des risques, sans mettre en œuvre la règle de voyage d’une manière qui compromet le fonctionnement des entreprises légitimes d’actifs numériques », a déclaré le comité dans son rapport concernant les DAO. .

La question de la débanquerie, actuellement à laquelle sont confrontées les entreprises de cryptographie locales par les grandes banques, a également été examinée et a déclaré qu’elle comprenait la difficulté à laquelle les particuliers et les entreprises sont confrontés en rendant leur problème public, ce qui, comme le comité l’a entendu le mois dernier, les place sur une liste noire contre d’autres banques. .

Le mois dernier, le comité a entendu plusieurs plaintes de grandes institutions financières, y compris certaines des plus grandes banques du pays, refusant ou résiliant des services aux entreprises locales de crypto-monnaie et de transfert de fonds.

Le comité a entendu que peu ou aucune raison n’avait été donnée pour le « débancage » et que les banques étaient « anti-concurrentielles » parce qu’elles « n’aimaient pas qu’il y ait cette concurrence à travers ce bitcoin et d’autres crypto-monnaies posés ».

Le comité recommande que le Trésor mène un « examen de la politique » de la viabilité d’une monnaie numérique de banque centrale de détail dans le pays, afin de réduire la dépendance vis-à-vis du secteur bancaire privé.

Après avoir été déposées par la commission, les recommandations sont désormais soumises à une action au Sénat, où elles seront débattues plus avant jusqu’au moment où les débats aboutiront à un projet de loi qui sera voté à la fois dans les chambres basse et haute.

Pour consulter la liste complète des recommandations du comité, cliquez ici.

Lire la suite: L’Australie a le troisième taux d’adoption de la cryptographie le plus élevé au monde : enquête Finder