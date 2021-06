Le commandant du bataillon de l’armée fait l’objet d’une enquête après avoir prétendument dit aux soldats que “les Blancs sont le problème” .

Les asanas de yoga et les techniques de respiration aident à pomper plus d’oxygène et d’énergie dans votre système. Comme Covid-19 affecte directement la santé physique, respiratoire et mentale d’un individu, le yoga et le travail respiratoire peuvent jouer un rôle important dans la rééducation post-covid d’un individu. Les asanas de yoga et les techniques […] More