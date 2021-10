Le commandant iranien, le général Soleimani, a été tué parce que la « ligne rouge des États-Unis a été franchie » – livre de revendications | Monde | Nouvelles

Dans le livre intitulé : « La guerre par d’autres moyens – Un général à la Maison Blanche de Trump », l’ancien conseiller à la sécurité semble s’être détourné de la ligne officielle des raisons pour lesquelles le général Soleimani a été pris pour cible. Il n’y a aucune mention que le commandant iranien préparait une attaque imminente contre les intérêts américains en Irak, selon la déclaration officielle à la suite de l’assassinat.

Une attaque par des milices irakiennes qui a frappé l’enceinte de l’ambassade des États-Unis à Bagdad, tuant un entrepreneur civil, est considérée comme la « ligne rouge ».

Le général Kellogg a déclaré dans le livre : « ‘Nous répondrions. Et cette fois, notre réponse serait disproportionnée.

Citant que la cible serait le plus haut commandant iranien, il a déclaré : « Nous avons gravi les échelons de l’escalade. Notre réponse serait sans ambiguïté. Notre cible serait Soleimani.

Le lieutenant-général Soleimani a été tué lorsqu’un drone américain a visé son convoi de véhicules alors qu’il quittait l’aéroport international de Bagdad.

LIRE LA SUITE:

L’Iran mis en garde par les États-Unis contre l’impasse des pourparlers sur le nucléaire

L’assassinat est considéré par beaucoup comme une exécution illégale et injustifiée parrainée par l’État.

Barbara Slavin, experte iranienne auprès de l’Atlantic Council, a déclaré que la grève s’était produite à un moment où l’ancien président Donald Trump subissait une pression intense pour durcir l’Iran.

«Je pense qu’il était assez terrifié à l’idée que l’ambassade des États-Unis puisse être prise en charge comme l’ambassade d’Iran l’a été après la révolution iranienne… loi. »

Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, Agnès Callamard a présenté ses conclusions à l’ONU, soutenant les affirmations selon lesquelles l’assassinat était illégal.

« Le général de division Soleimani était en charge de la stratégie et des actions militaires iraniennes en Syrie et en Irak. Mais en l’absence d’une menace réelle imminente pour la vie, la mesure prise par les États-Unis était illégale », a déclaré Mme Callamard.

La tension qui en a résulté dans la région à la suite de la frappe a vu des missiles iraniens pilonner une base aérienne américaine en Irak, une action qui a conduit aux premières étapes du retrait des troupes américaines du pays.

Alors que la région est au bord d’un conflit important et que l’Iran est en état d’alerte élevé dans les heures qui ont suivi les événements, un Boeing 737 d’Ukrainian Airlines reliant Téhéran à Kiev a été accidentellement abattu par les systèmes de défense iraniens, ajoutant au chagrin.

A NE PAS MANQUER :

L’UE laisse la porte ouverte à l’adhésion de la Turquie [INSIGHT]

Le bloc d’Ursula von der Leyen surnommé « l’empire en échec » [OPINION]

La guerre des oranges ! Fermier espagnol contre roi du Maroc [REPORT]

Le lieutenant-général Solemani était considéré comme le deuxième homme le plus puissant d’Iran après le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, et au cours de sa carrière militaire, il a été accrédité pour la défaite des forces de l’Etat islamique en Irak et en Syrie.

Ses funérailles ont vu des millions de personnes inonder les rues d’Iran, d’Irak, de Syrie, du Liban, d’Afghanistan, du Pakistan, de Turquie et au-delà, et ont vu l’ancien président américain Donald Trump comme l’auteur de l’acte.

Près de deux ans plus tard, l’héritage du lieutenant-général Soleimani l’a élevé au statut de martyr en Iran, avec une série de rues, d’autoroutes et de bâtiments qui portent son nom.

L’Iran s’est engagé à poursuivre en justice les plaintes déposées auprès de l’ONU au sujet de l’assassinat, qui, pour certains, a été considéré comme un acte de guerre.

La présence américaine dans la région a souffert de moins de soutien depuis l’assassinat, les troupes ayant quitté l’Irak et plus récemment l’Afghanistan.

Le livre de Keith Kellogg apportant un nouvel éclairage sur la justification de l’assassinat illégal de Soleimani, la tension s’intensifiera entre l’Iran et les États-Unis alors que les pourparlers critiques sur le programme nucléaire iranien, connu sous le nom de JCPOA, continuent de stagner.

L’Iran se dit prêt à revenir à la pleine conformité au JCPOA une fois que les États-Unis, qui ont quitté l’accord de leur propre chef, auront levé toutes les sanctions imposées au pays.

Des inquiétudes subsistent quant au programme nucléaire de l’Iran, que Téhéran déclare être uniquement à des fins civiles, et qu’il a respecté et respectera toujours le Traité de non-prolifération, ou TNP, qu’il a signé en 1968.