Le commandant Shepards de Mass Effect décompose ses lignes préférées

Bonne journée N7 ! Chaque année, le développeur de Mass Effect BioWare célèbre sa trilogie de science-fiction bien-aimée le 7 novembre, et cette année, nous sommes rejoints par les deux commandant Shepard pour décomposer les lignes les plus emblématiques des jeux.

Jennifer Hale et Mark Meer expriment respectivement le commandant féminin et masculin Shepard, et au fil des ans, ont livré certaines des lignes les plus emblématiques du jeu. De « Je devrais y aller » à « Je suis le commandant Shepard et c’est mon magasin préféré sur la Citadelle », Jennifer et Mark réagissent aux jeux après toutes ces années, révèlent ce que c’était que d’être dans la cabine d’enregistrement, et si ils pensaient que les lignes deviendraient aussi infâmes qu’eux.

Plus tôt cette année, un remaster de la trilogie Mass Effect, Mass Effect: Legendary Edition, a été lancé sur PS4, Xbox One et PC. Dans notre test, Jordan Ramée lui a attribué une note de 8/10, louant ses mises à jour visuelles et les modifications apportées au Mass Effect d’origine pour moderniser ses commandes.