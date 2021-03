Le Commandement des opérations spéciales enquête sur les nouveaux postes de chef de la diversité réprimandant Trump et Cruz ⋆ .

Le Commandement des opérations spéciales des États-Unis enquête sur les publications sur les réseaux sociaux de son dirigeant nouvellement embauché qui a diffusé des mèmes anti-Donald Trump et comparé l’ancien président au leader nazi Adolf Hitler, a déclaré un porte-parole à Just the News.

«Nous sommes conscients de la situation et le commandement a ouvert une enquête», a écrit le porte-parole du Special Operations Command Ken McGraw dans un courriel de dimanche.

Le dirigeant, Richard Torres-Estrada, a récemment été embauché pour être le premier chef de la diversité et de l’inclusion au vaste commandement basé à Tampa, en Floride, connu sous le nom de SOCOM.

« M. Torres-Estrada a près de deux décennies d’expérience dans les programmes et activités de diversité et d’inclusion dans les agences fédérales », ont annoncé vendredi les responsables de la SOCOM sur Facebook et Instagram. Notant que le nouveau poste correspond à un plan global pour le commandement, les responsables ont écrit: «Nous attendons avec impatience la contribution de M. Torres-Estrada pour renforcer les capacités et l’efficacité de #SOF grâce à la diversité des talents, nous aidant à recruter les meilleurs des meilleur. »

Cependant, les détecteurs des médias ont rapidement constaté que Torres-Estrada avait partagé un certain nombre de messages politiques que certains considéraient comme non inclusifs.

Un mème sur une page Facebook qui semble appartenir à Torres-Estrada présente une photographie d’un Hitler en train de saluer juxtaposée à une photo de Trump tenant une Bible devant l’église épiscopale Saint-Jean. Un autre mème est une photo de Trump entouré de citations attribuées à d’anciens conseillers qualifiant Trump de «idiot», «un dope» et «un crétin».

Un autre mème prétend être une affiche «manquante» pour le sénateur Ted Cruz, le décrivant comme ayant des poils faciaux «étranges» et comme ayant quitté son état «au milieu d’une catastrophe naturelle».

Les mèmes ont attiré une vague de critiques de la part des vétérans de la SOCOM et d’autres, dénonçant les messages de Torres-Estrada.

«Voilà pour l’impartialité», a écrit un utilisateur des médias sociaux.

«Si c’est ainsi que vous traitez les sénateurs en fonction, vous devriez être démis de vos fonctions», a écrit un autre.

Dimanche, le SOCOM a confirmé à Just the News que la commande avait lancé une enquête. Les responsables n’ont donné aucun autre détail sur l’enquête, ni sur le statut de Torres-Estrada.

Le nouvel agent de la diversité a précédemment travaillé dans un certain nombre de postes de ressources humaines, notamment pour la NASA, la Social Security Administration, le système de métro de Washington, DC et d’autres agences, selon ce qui semble être son profil LinkedIn.

M. Torres-Estrada n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter.