Le commentaire cinglant de la FIA de Susie Wolff dans un message émouvant sur Twitter

Susie Wolff a exprimé son espoir que, d’ici mars, il y ait « un organe directeur avec une intégrité sportive » de retour en charge de la Formule 1.

La PDG de Venturi Racing en Formule E partage un lien très étroit avec l’équipe Mercedes avec son mari, Toto, copropriétaire et directeur de l’équipe Mercedes de Formule 1.

Les membres clés du camp Mercedes sont restés silencieux à la suite d’une déclaration d’intention de faire appel du résultat du Grand Prix d’Abou Dhabi dimanche soir.

Mais avec Mercedes maintenant officiellement le retrait de cet appel, ce silence est maintenant rompu.

Dans une déclaration émouvante publiée sur Twitter, Susie Wolff a déclaré qu’elle était toujours dans une « totale incrédulité » après avoir vu Lewis Hamilton se faire « voler » un huitième titre de champion du monde.

Et tandis qu’elle, tout comme l’équipe Mercedes, a félicité Max Verstappen pour son titre, aucun respect n’a été manifesté envers les responsables de l’arrivée extrêmement controversée de dimanche.

« Au début de ce dernier week-end de course, je pensais que les deux équipes et les deux pilotes méritaient de gagner », a déclaré Susie Wolff sur Twitter.

« Cela allait être un spectacle, une course historique dont nous espérions tous qu’elle se terminerait sans controverse. Ce n’était pas le cas.

« Ce qui s’est passé est encore difficile à comprendre et me laisse toujours un sentiment de malaise. Pas les perdants – et pas Max ou Red Bull – ils méritent des gagnants et nous avons toujours su qu’il y avait une forte possibilité que nous ne gagnions pas – mais la façon dont Lewis a été volé m’a laissé dans l’incrédulité totale.

« La décision d’une personne au sein de l’instance dirigeante qui a appliqué une règle d’une manière qui n’avait jamais été faite auparavant en F1 a décidé à elle seule le championnat du monde des pilotes de F1.

« Les règles sont des règles, elles ne peuvent pas être modifiées sur un coup de tête par un seul individu à la fin d’une course.

« Lewis Hamilton, vous avez fait preuve d’une intégrité et d’une dignité incroyables face à l’injustice. Vous êtes le plus grand qui ait jamais existé.

« Le résultat des derniers tours dimanche ? Ceux qui savent, ils savent, même ceux qui n’arrivent pas tout à fait à l’admettre.

« J’espère qu’en mars de l’année prochaine, il y aura un organe directeur avec l’intégrité sportive et l’équité pour que je puisse retomber amoureux de la F1. »

Mercedes retirant son intention de faire appel, Verstappen recevra le titre de champion du monde des pilotes lors du gala de remise des prix de la FIA jeudi soir.

Lewis Hamilton et Toto Wolff sont tous deux sur le point d’assister à la célébration de leur huitième couronne consécutive des constructeurs par Mercedes.