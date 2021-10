Le commentaire de Chris Wallace sur Jen Psaki se transforme en folie absolue – RedState

Si quelqu’un a encore l’impression que Chris Wallace de Fox News est un individu impartial qui appelle simplement des balles et des grèves, j’apporte aujourd’hui des preuves qui devraient vous désabuser complètement de cette notion.

Lors de son apparition dans l’émission d’information de jour de Sandra Smith, Wallace a été invité à discuter du fait que Jen Psaki a doublé le mensonge de Joe Biden à la mairie de CNN selon lequel il avait visité la frontière dans le passé. Comme l’a rapporté RedState, l’affirmation du président était complètement fausse. De plus, l’idée qu’il s’envole pour El Paso, au Texas, afin de se diriger vers le nord constitue une fois une visite à la frontière est risible. Pourtant, c’est ce que Psaki a essayé de prétendre.

Quelle a été la réponse de Wallace ? Il l’a balayé et a proclamé que Psaki est « l’un des meilleurs secrétaires de presse de tous les temps ».

Chris Wallace : « Jen Psaki est l’une des meilleures secrétaires de presse de tous les temps » DÉSACTIVEZ FOX NEWS. pic.twitter.com/QJIqSvGYfY – Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) 22 octobre 2021

Il y a deux choses à noter ici, à mon avis. Premièrement, l’affirmation de Wallace selon laquelle Psaki est l’un des « meilleurs » secrétaires de presse de tous les temps ne passe tout simplement pas à l’épreuve. Elle est facilement énervée, souvent mal préparée (d’où le mème « circle back ») et ment continuellement (voir ici, ici et ici). Maintenant, pour être juste, est-elle douée pour mentir pour le président ? Oui, elle est assez bonne dans ce domaine et a appris à mélanger le sarcasme et l’indignation afin de pousser de faux récits à une presse largement conforme.

Mais être doué pour mentir fait-il un bon attaché de presse ? Je ne pense pas, et je ne pense pas que Wallace le pense – étant donné qu’il n’a jamais été aussi gentil dans le passé avec les secrétaires de presse républicains qui sont bons en spin. Au contraire, je pense qu’il est juste un hack partisan qui peut trouver peu à redire à l’actuelle Maison Blanche parce qu’il lui est sympathique.

Prenons l’exemple de Kayleigh McEnany, qui a servi sous Donald Trump en tant qu’attachée de presse. McEnany était objectivement excellente dans son travail, peu importe ce que l’on pensait du président. Elle était hautement préparée, organisée et avait toujours des réponses aux questions les plus aléatoires et politiquement biaisées. Elle n’a pas répété aux journalistes qu’elle « reviendrait en arrière ». McEnany avait même souvent des aides visuelles pour faire valoir ses arguments.

Wallace l’a-t-il déjà félicitée d’être bonne dans son travail? Non, au lieu de cela, il l’a qualifiée d’intellectuellement malhonnête et hostile à la presse. Je chicanerais avec cette caractérisation, mais si la malhonnêteté et l’hostilité étaient un problème pour Wallace en ce qui concerne McEnany, pourquoi ne l’est-il pas en ce qui concerne Psaki? Au lieu de cela, l’animateur de Fox News Sunday fait l’éloge de cette dernière et a rarement, voire jamais, suscité une once de critique à son égard.

Ce n’est pas une coïncidence, et cela me laisse demander exactement ce que fait Fox News à ce stade. Veulent-ils perdre leur public ? Peut-être qu’ils croient qu’ils peuvent se tailler un nouveau créneau et être CNN-lite, mais j’ai le sentiment que cela ne fonctionnera pas très bien. Dans la mesure où le réseau se porte bien, c’est presque uniquement grâce à ses animateurs aux heures de grande écoute et à ses émissions de l’après-midi comme « The Five ». Les cadres là-bas devraient probablement reconnaître où leur pain est beurré, car ce n’est pas par Chris Wallace qui insulte l’intelligence de tout le monde en faisant l’éloge d’un hack malhonnête comme Jen Psaki.