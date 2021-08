Le commentaire Instagram refait surface de Josh Duggar à Jessa Duggar fait peur aux fans de « compter sur »

%3D1aaabae5-34b3-4395-b75f-73dccf1e3c24%26env%3Dprod%26partner%3Dpopculture%26partner_m%3Dpopculture_mobile%26utag%3Dpopculturesite%26″ style=”largeur : 100 % ; hauteur : 100 % ; marge : 0px ; bordure : aucune ; position : absolue ; haut : 0 ; gauche : 0 ;” scrolling=”no” allowfullscreen=”true”>

Un ancien commentaire Instagram de Josh Duggar sur une photo de sa sœur Jessa Duggar Seewald a refait surface et les allégations d’abus sexuels et de récentes arrestations pour pédopornographie l’ont rendu très troublant avec le recul. Reddit a déterré une vieille photo de Jessa et de son mari Ben Seewald de 2013, où Josh avait laissé le commentaire “Je te regarde [eyes emoji]”, qu’il avait peut-être l’intention de présenter comme fraternel et protecteur, mais qui se lit comme effrayant dans le contexte. ” Et le FBI vous regarde Josh [laughing out loud]”, a plaisanté un Redditor.

“Je pense qu’il essayait d’être tous un” grand frère auquel on peut s’identifier “, mais à cause de qui il est et de ce que nous savons maintenant, cela semble effrayant”, a écrit un commentateur. “Un grand frère normal disant que ce serait bien. Venant d’un frère qui vous a agressé, c’est effrayant”, a convenu un autre, cependant, un autre a souligné que c’était “toujours paternaliste et grossier de toute façon”. En fin de compte, les commentateurs ont décidé que le commentaire était complètement bouleversant. “Je pense que nous pouvons exclure le ‘grand frère protecteur’ puisqu’il était la personne dont ses sœurs devaient être protégées”, a écrit un utilisateur de Reddit. “Si j’ignorais tout ce qu’il a fait, je trouverais ça bizarre. Maintenant, ça a l’air carrément infâme”, a écrit un autre.

Jessa et sa sœur Jill Dillard se sont manifestées en 2015 et ont expliqué que lorsqu’il était adolescent, Josh les aurait agressés dans la maison de leur enfance. Jessa avait 9 ou 10 ans lorsque l’abus s’est produit. “Dans le cas de Josh, c’était un jeune garçon pubère et un peu trop curieux des filles”, a-t-elle déclaré à Megyn Kelly. “Et cela lui a causé des ennuis.”

Josh est actuellement au centre d’une enquête du FBI et a récemment été arrêté pour avoir prétendument reçu et détenu de la pornographie juvénile. Duggar a depuis été libéré sous caution et reste chez un ami de la famille. Il lui est interdit d’avoir des contacts avec des mineurs, autres que ses propres enfants. Le père de six enfants aurait été autorisé à “des contacts illimités” avec ses enfants, mais sa femme, Anna – qui est actuellement enceinte du septième enfant du couple – doit être présente pour les visites. Son procès doit commencer en juillet.

Duggar n’a pas commenté son arrestation, ni les charges auxquelles il fait face, mais ses avocats Justin Gelfand, Travis W. Story et Greg Payne ont publié une déclaration conjointe sur ses charges. “Josh Duggar a été inculpé dans le cadre d’un acte d’accusation à deux chefs d’accusation. Il a plaidé non coupable des deux chefs d’accusation et nous avons l’intention de défendre cette affaire de manière agressive et approfondie”, ont-ils déclaré. “Dans ce pays, personne ne peut empêcher les procureurs d’inculper un crime. Mais lorsque vous êtes accusé, vous pouvez riposter dans la salle d’audience – et c’est exactement ce que Josh a l’intention de faire.”