Le commentaire «prophétique» de Kate Middleton dans les jeunes années selon lequel «il n’y avait personne comme William» | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont récemment célébré leur 10e anniversaire de mariage. Le couple semble avoir un mariage heureux et, depuis leur mariage, a accueilli le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis dans le giron de Cambridge. William et Kate ont également récemment célébré le sixième anniversaire de Charlotte et ont annoncé leur intention de mieux contrôler leur présence sur les réseaux sociaux. Leur popularité a explosé ces dernières années, et le duc et la duchesse de Cambridge sont désormais les deuxième et troisième membres de la famille royale préférés du public – derrière seulement la reine.

Kate a fréquenté le prince William pendant huit ans au total avant de se marier en avril 2011.

Et avec le couple semblant toujours être sur la même longueur d’onde, des rapports ont refait surface concernant un commentaire «prophétique» que Kate avait fait des années avant de commencer sa relation avec William.

Dans son livre de 2006 “ William’s Princess ”, le correspondant royal Robert Jobson a expliqué qu’en discutant avec certains des anciens camarades de classe de Kate, l’un d’eux avait mentionné un commentaire qu’elle avait fait concernant le jeune prince.

Dans le livre, Jessica Hay, la colocataire et meilleure amie de Kate à l’époque, a également décrit Kate comme étant une «fille à la moralité très élevée».

Lorsqu’elle a parlé à M. Jobson de Kate, Mme Hay a déclaré: «Nous nous asseyions à parler de tous les garçons de l’école dont nous rêvions, mais Catherine disait toujours:« Je n’aime aucun d’entre eux.

«’Ils sont tous un peu durs.’ Puis, prophétiquement, elle plaisantait: «Il n’y a personne comme William».

«Elle avait une photo de lui sur son mur. C’était l’un de lui et son père pêchant, mais elle avait coupé le prince Charles.

LIRE LA SUITE: La blague sauvage de Camilla “ Meet the Fockers ” sur les Middletons

Le duc et la duchesse de Cambridge intensifient leurs fonctions royales après le départ du prince Harry et de Meghan Markle de la famille royale.

Kate et William ont également annoncé qu’ils lanceraient une chaîne YouTube dans le but d’accroître leur présence sur les réseaux sociaux et de donner plus d’informations à leurs fans.