Le commentaire sauvage de la reine Elizabeth II après avoir rencontré le bébé royal mis à nu | Royale | Nouvelles

Lilibet Diana est le deuxième enfant de Meghan Markle et du prince Harry et est née le 4 juin 2021. Sa naissance a été annoncée par Meghan et Harry, avec la signification touchante derrière son nom – honorant deux personnages importants dans la vie de Harry – sa mère et sa grand-mère. Malgré l’hommage rendu à la reine – dont le nom d’enfance était Lilibet – elle n’a pas encore rencontré son arrière-petite-fille et n’a pas vu son arrière-petit-fils depuis longtemps.

Le fils du duc et de la duchesse, Archie Harrison, a deux ans et a passé la majeure partie de sa vie en dehors du Royaume-Uni et loin de la famille royale.

En partie, la pandémie de coronavirus a joué un rôle dans la séparation de la famille, car les voyages ont été restreints et les frontières fermées au cours de la dernière année.

Maintenant, les fans royaux spéculent sur le prochain retour des Sussex au Royaume-Uni et Lilibet rencontrera sa famille royale.

L’un d’eux a déclaré sur Twitter: “La reine rencontrera-t-elle bientôt sa nouvelle arrière-petite-fille, Lilibet Diana?”

Comme la date pourrait approcher à grands pas, un rapport récemment refait surface révèle la blague grossière que la reine a faite après la naissance du prince William.

Le prince Charles et la princesse Diana ont accueilli leur premier fils le 21 juin 1982.

Selon un reportage du Daily Express publié en 2014 par la correspondante royale Camilla Tominey, Charles ressemblait à n’importe quel nouveau père passionné lorsqu’il a écrit à sa cousine au second degré Patricia Mountbatten, annonçant la bonne nouvelle.

Charles aurait déclaré: “L’arrivée de notre petit fils a été une expérience étonnante et qui a signifié plus pour moi que je n’aurais pu l’imaginer.

“Je suis tellement reconnaissante d’avoir été au chevet de Diana tout le temps parce que j’avais l’impression d’avoir partagé profondément le processus de la naissance et, par conséquent, j’ai été récompensée en voyant une petite créature qui nous appartenait même s’il semblait appartenir à tout le monde aussi.”

Cependant, Mme Tominey a affirmé que la reine avait réagi de manière très différente à la naissance de son petit-fils.

La reine aurait déclaré à propos de William: “Dieu merci, il n’a pas d’oreilles comme son père.”

Avoir des réponses joviales aux naissances royales semble être un trait populaire dans la famille royale.

Selon le documentaire Netflix 2013 « The Royals », Philip a rencontré avec désinvolture son fils nouveau-né, le prince Charles, commentant qu’il ressemblait à un « plum pudding ».

Le prince Charles aurait également eu une réaction étrange à la naissance de son propre fils.

Selon la biographie de 1992 “Diana: Her True Story”, qui a été écrite par l’auteur Andrew Morton en collaboration avec la princesse, le prince Charles et sa femme étaient “très, très proches” au cours des six semaines précédant la naissance de leur deuxième enfant, Harry.

Cependant, s’exprimant cinq ans avant sa mort tragique, Diana a affirmé que le premier commentaire que Charles avait fait à propos de l’actuel duc de Sussex l’avait “fermée”.

Diana a révélé que les premiers mots de la bouche de son mari étaient : « Oh mon Dieu, c’est un garçon !

« Et il a même les cheveux roux !

Elle a admis: “Quelque chose en moi s’est fermé.”