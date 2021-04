Le commentaire sévère de la reine sur la cérémonie de mariage de Kate et William dévoilé par un lecteur labial | Royal | Nouvelles

Kate Middleton “ a joué le rôle du pacificateur ”, déclare l’expert royal

Le duc et la duchesse de Cambridge fêteront cette semaine leur dixième anniversaire de mariage. Le couple a vécu une longue union après s’être rencontré à l’adolescence à l’Université St Andrews en 2002 et avoir accueilli plus tard trois adorables enfants, Prince George, 7 ans, la princesse Charlotte, 5 ans, et le prince Louis, 3 ans. Des millions de personnes ont également regardé la reine. et d’autres membres de la famille royale se réunissent pour leur extravagante cérémonie de mariage le 29 avril 2011 à l’abbaye de Westminster.

Cependant, la lectrice labiale Tina Lannin a suggéré que Sa Majesté avait peut-être fait quelques commentaires loin des microphones de la télévision lors de la cérémonie à propos du grand jour de Kate et William.

Elle a déclaré à CBS News que la reine avait dit: “Je voulais qu’ils prennent le plus petit chariot.”

Cependant, Camilla a répondu avec une pensée plus positive, en disant: “Tout s’est très bien passé.”

La reine a répondu: “Très bien.”

La reine aurait fait un commentaire sévère sur le jour du mariage de Kate et William (Image: GETTY)

Le lecteur labial a également capturé l’excitation de Kate et William alors qu’ils faisaient leur promenade en calèche autour de Londres et des sympathisants qui avaient attendu des heures pour les apercevoir.

On pense que William a dit: “J’espère que je me souviens … C’est fou, c’est fou! Oh mon Dieu … vraiment fort ici (peu clair) ces gens applaudissent.”

Kate demande alors: “Vraiment?”

Plus tard, William s’est tourné vers sa femme et lui a dit: “Tu as l’air heureux.”

Le mariage du duc et de la duchesse de Cambridge a été regardé par des millions de personnes (Image: GETTY)

Le couple était ensemble en couple depuis huit ans avant d’annoncer leurs fiançailles le 16 novembre 2010.

Plus de 5000 fêtes de rue ont eu lieu à travers le Royaume-Uni pour célébrer le mariage royal il y a 10 ans.

Environ un million de personnes ont également parcouru la route entre l’abbaye de Westminster et le palais de Buckingham pour apercevoir les futurs roi et reine.

L’ancien archevêque de Canterbury, le Dr Rowan Williams a épousé William et Kate devant une liste d’invités d’environ 1 900 personnes.

La reine avait l’air glamour dans une tenue jaune pour le mariage (Image: GETTY)

Deux ans après leur mariage, William et Kate ont accueilli leur premier enfant, Prince George.

Il a été suivi par la princesse Charlotte deux ans plus tard, puis par le prince Louis en 2018.

Kate et William devraient organiser des célébrations d’anniversaire discrètes alors que le Royaume-Uni est toujours aux prises avec la pandémie de Covid.

La famille Cambridge a également célébré le troisième anniversaire de Louis la semaine dernière.

Kate et William se sont rencontrés pour la première fois en tant qu’étudiants à l’Université de St Andrews (Image: EXPRESS)

Pour célébrer le jeune royal qui a eu trois ans vendredi, ses parents ont publié une photo de lui le premier jour de la crèche.

Louis peut être vu agrippé au guidon de son vélo sur la photo qui a été prise par sa photographe, maman Kate.

Kate a également prouvé qu’elle était devenue une partie cruciale de la famille royale au fil des ans, car elle a récemment été décrite comme la «colle qui en tient beaucoup ensemble».

Une source a déclaré: «Dans les coulisses, elle est la colle qui en retient une grande partie.

Kate et William ont accueilli leur premier enfant, Prince George, deux ans après leur mariage (Image: GETTY)

“Elle n’est pas du genre dramatique, mais plus encore de l’auditeur qui proposera un plan d’action. Peut-être qu’elle sera la force unificatrice pour que les frères guérissent leur division.

«Elle ne voudrait pas que les choses continuent comme elles sont, malgré les choses qui ont été dites.

«Kate a toujours entretenu une relation aussi fabuleuse avec sa propre famille. Elle parle à ses parents, à son frère et à sa sœur tout le temps, c’est donc une seconde nature.

“Et elle ne voit pas pourquoi William et ses enfants ne devraient pas avoir ça aussi.”