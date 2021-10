Le commentaire social de Jon Gruden déclenche la diatribe classique de Bill Burr

Bill Burr a lancé une autre diatribe comique classique jeudi après avoir vu un commentaire sur Jon Gruden et les retombées de sa controverse par courrier électronique plus tôt dans la semaine.

Burr sur son podcast « Monday Morning » a été contrarié par un tweet d’une « femme blanche » qui a qualifié l’ancien entraîneur de la NFL vainqueur du Super Bowl de « médiocre ».

L’entraîneur-chef des Oakland Raiders, Jon Gruden, affronte les Jaguars de Jacksonville lors du match final des Raiders au Oakland-Alameda Coliseum avant de déménager à Las Vegas pour la saison 2020. (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

« Ce qui revient à ce que j’ai fait il y a quelque temps, comment les femmes blanches ont divorcé de leur propre putain de privilège. … S’ils étaient un homme blanc, ils dirigeraient la planète », a déclaré Burr, via Mediaite .

« Agir comme si ce gars était un entraîneur médiocre n’est pas le cas. C’est l’un des meilleurs entraîneurs de sa génération… Dites ce que vous voulez du gars socialement, mais ne cherchez pas son record de football si vous n’êtes pas un f — ing footballeur. »

Burr n’a pas défendu les e-mails de Gruden, mais a plutôt eu un problème avec les soi-disant femmes blanches privilégiées.

« Je ne peux tout simplement pas croire que les femmes blanches aient le culot de s’asseoir là et de dire » un homme blanc médiocre et classique « . Combien de soirées entre filles êtes-vous allées là où vous n’aviez pas à payer de couverture et que quelqu’un vous a acheté un putain de verre. Le niveau de pleurnicherie », a déclaré Burr.

Bill Burr assiste à la soirée de clôture de 2021 Outfest Los Angeles LGBTQ Film Festival au Orpheum Theatre le 22 août 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo de Jon Kopaloff/.)

« Femmes de couleur, j’écouterai toute la journée. Mais je m’assure toujours de rappeler à ces dames blanches que vous montez dans le même char que moi. »

Gruden a démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas après que plusieurs rapports aient montré qu’il avait utilisé des remarques racistes, des commentaires homophobes et exprimé des opinions misogynes dans des courriels avec l’ancien président de l’équipe de football de Washington, Bruce Allen, alors qu’il était commentateur ESPN.

Les e-mails ont été signalés dans le cadre de l’enquête de la NFL sur l’équipe de football de Washington au milieu d’allégations d’inconduite au travail.

L’entraîneur-chef des Las Vegas Raiders Jon Gruden s’entretient avec le quart-arrière Derek Carr (4) au cours de la seconde moitié contre les Chargers de Los Angeles au SoFi Stadium. (Robert Hanashiro-USA TODAY Sports)

Gruden a entraîné dimanche après la publication du premier e-mail, mais il n’a pas réussi lundi soir.