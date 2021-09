Le commentateur a remarqué ce que les fans de Leeds ont fait contre West Ham

in

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

L’ailier de Leeds United Raphinha était le fléau de West Ham United samedi – et en particulier, Said Benrahma

L’attaquant brésilien a ouvert le score en première mi-temps, dépassant Lukasz Fabianski pour donner à Leeds une avance de 1-0 à la pause.

Mais juste avant la pause, le filou blanc a créé une autre chance pour Elland Road et il est venu en ridiculisant la star de West Ham.

Raphinha a musclé l’attaquant des Hammers, avant que les fans de Leeds ne crient “derrière vous!” à l’unisson, selon le commentateur d’Optus Sport Rob Palmer.

Il a déclaré en direct sur le commentaire d’Optus Sport: “Magnifique de Raphinha. “Derrière vous” était le cri des fans de Leeds. Benrahma détestera ça !

Après la pause

L’équipe de Marcelo Bielsa aurait pu et aurait probablement dû engraisser son avantage au début de la seconde mi-temps, Raphinha ratant une chance inouïe pour un doublé.

Et Leeds a finalement payé la pénalité car le tir de Jarrod Bowen a décoché une double déviation de Liam Cooper et Junior Firpo et a pris à contre-pied le superbe Illan Meslier peu de temps après.

Benrahma aurait peut-être détesté la muscade, mais il aurait adoré le résultat et c’est parce que Michail Antonio a marqué un brillant vainqueur à la dernière minute pour s’assurer que les fans du club du West Yorkshire n’ont toujours pas vu leur équipe gagner à domicile ou en chemin dans le Premier League encore cette saison.

Photo de Catherine Ivill/.,

