Le commentateur de la WWE Michael Cole dit qu’Edge a créé Money in the Bank en direct à l’antenne

WWE Money in the Bank est dans les livres et ce fut un spectacle très réussi pour la société.

Le pay-per-view était le premier de la WWE devant une arène à guichets fermés depuis que la pandémie de coronavirus s’est vraiment installée il y a 18 mois.

Le match L’argent des femmes dans la banque a donné le coup d’envoi du spectacle

Les deux matchs du classement Money in the Bank volent souvent la vedette et les hommes et les femmes ont tout fait pour les rendre spéciaux. En commentaire, Michael Cole a fait remarquer à quel point Edge était le cerveau derrière le concept Money in the Bank.

De nombreux fans de catch sauront que ce n’est pas vrai.

L’origine du match d’échelle Money in the Bank vient désormais de la star d’AEW, Chris Jericho.

Comme le légendaire grappler l’a expliqué dans son autobiographie “Le meilleur du monde: à quoi je n’ai aucune idée”, Jericho n’avait aucun plan pour WrestleMania 21 et proposait des idées à Vince McMahon.

Chris Jericho est l’inventeur de Money in the Bank

Il y avait un groupe de gars dans sa position à l’époque et Jericho pensait qu’une façon de les utiliser serait de les mettre dans un match d’échelle.

Edge, bien sûr, était le premier gagnant et a été le premier à encaisser le prix en 2006, mais il n’a pas créé le concept et de nombreux fans se sont tournés vers Twitter pour exprimer ce fait.

Jericho a répondu à l’un des fans en question en notant : “Une histoire vraie !!! @ bfg728 et j’ai proposé tout ce concept de correspondance. Eh bien, presque tout… @VinceMcMahon a insisté pour que le contrat soit dans une mallette », a écrit Jericho.

Brian Gerwitz, qui travaille désormais exclusivement pour The Rock mais était autrefois l’un des principaux auteurs de RAW, a ajouté : « Il y a 16 ans, cela a été conçu à l’origine comme un match ‘Hollywood Dream’ unique avec RVD gravissant une échelle, décrochant un contrat. & déclarant que son rêve était de ramener ECW. Je pense que nous avions des “rêves” potentiels pour tout le monde. J’aimerais me souvenir d’eux. Quoi qu’il en soit, #MITB heureux et en sécurité ! », a écrit Gewirtz.

Edge était en effet le premier gagnant de Money in the Bank

Il y a quelques années, sur son podcast Talk is Jericho, Jericho a expliqué : « Alors j’ai eu l’idée de faire un match, comme un match d’échelle. Un match d’échelle à six. Et Brian Gewirtz, qui était un bon écrivain à l’époque, a dit : « Eh bien, qu’est-ce qui est en jeu ? »

« Alors j’ai dit : « Eh bien, pourquoi n’avez-vous pas un contrat où le vainqueur obtient une chance au titre la nuit suivante ? » Puis Brian a dit : « Eh bien, pourquoi ne le faites-vous pas, vous pouvez l’utiliser à tout moment au cours de l’année suivante et vous pouvez l’encaisser à tout moment ? »

«Et nous avons donc apporté cela à Vince et Vince a accepté, a adoré l’idée. Sa seule concession était que le contrat devait être dans une mallette. Sachant comment est Vince, peut-être qu’il voulait que les gens le voient plutôt que juste un morceau de papier accroché là.

Une combinaison de Jericho, Gerwitz et McMahon a créé l’idée

« Comme une sorte de trophée réel. Et peut-être pensait-il que la mallette était quelque chose que vous pouviez réellement transporter et utiliser.

“C’était donc une invention vraiment cool à trois voies de ce match parce que même si la petite chose de Vince n’était que la mallette, la mallette est devenue synonyme de spectacle”, a déclaré Jericho.

Les gagnants des mallettes de cette année sont Big E et Nikki ASH