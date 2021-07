Le commentateur des Jeux olympiques de Tokyo 2020 fait de son mieux pour dire « Gundam »

Des triathlètes olympiques font un tour autour de « Unicorn Gandum » Photo : CAMERON SPENCER (.)

La section vélo des triathlons olympiques fait un joli tour panoramique autour de la statue géante de Gundam sur la DiverCity Tokyo Plaza d’Odaiba, ce qui a obligé les commentateurs à essayer de décrire la chose de temps en temps.

Je ne peux pas parler au nom des commentateurs des autres pays, mais le pauvre type qui gérait l’émission de la BBC faisait simplement de son mieux (comme capturé ici par le producteur de Kero Kero Bonito, Gus Lobban, merci !) :

Pour être honnête, il n’est pas trop loin ! Il y a quelques années, la statue originale de Gundam a été remplacée par une nouvelle, et la nouvelle provient de Mobile Suit Gundam Unicorn, donc la partie Unicorn est presque correcte !

Je ne peux pas l’aider avec Gandum cependant.

The Witcher Fan remporte l’or aux Jeux olympiques de Tokyo

Nous avons écrit sur l’athlète russe et superfan de The Witcher Vitalina Batsarashkina en 2016, lorsqu’elle a remporté une médaille d’argent au pistolet à air comprimé à 10 m aux Jeux olympiques de Rio. Aux jeux de cette année, elle est de retour avec le même équipement Witcher, mais cette fois, elle a remporté l’or.

Oui, c’était Final Fantasy à la cérémonie des Jeux olympiques. Et il y a plus !

Pour les ringards d’entre nous, le Japon est pratiquement synonyme de jeux vidéo. Et si vous jouez à des jeux vidéo et assistez à la cérémonie d’ouverture du plus grand événement sportif de l’année, vous vous dites probablement « attendez une minute, c’est… ? » Oh, c’était. En fait, il y avait une multitude de références musicales qui ne seront probablement lisibles que par les joueurs, en particulier ceux qui ont un penchant pour les jeux de rôle japonais classiques.

Google célèbre les Jeux olympiques avec un JRPG entier

Aujourd’hui, ce n’est pas la première fois qu’un Google Doodle est un jeu, mais c’est sûrement le plus complexe à ce jour. Ce vendredi matin, si vous ouvrez une nouvelle page Chrome ou lancez une recherche, vous pouvez cliquer sur une icône pixel-art qui démarre un JRPG sur le thème olympique, avec des séquences animées de Studio 4°C, jouées directement dans votre navigateur.