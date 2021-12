Le commerçant a vendu un NFT 100 fois * moins * sa valeur (par erreur)

Quel est le phénomène des NFT ? 1:25

. – Un commerçant distrait a accidentellement vendu un jeton non fongible (NFT) pour un centième de son prix de marché, par erreur.

Les NFT sont le dernier phénomène de crypto-monnaie à se propager. En termes simples, les NFT transforment les œuvres d’art numériques et autres objets de collection en actifs uniques et vérifiables qui sont faciles à échanger sur la blockchain.

Le Bored Ape Yacht Club est une collection de 10 000 pièces d’art numérique NFT qui vivent sur la blockchain ethereum (eth).

Samedi, le propriétaire de ladite œuvre d’art a accidentellement vendu son NFT pour une fraction de sa valeur.

Max, dont le nom d’utilisateur est A Trader, a déclaré que l’erreur s’était produite après « un manque de concentration », lorsqu’il a accidentellement mis en vente le NFT pour 0,75 eth (2 844 $) au lieu de 75 eth (284 495 $).

« Je liste beaucoup d’articles chaque jour et je n’y prêtais tout simplement pas attention », a-t-il déclaré mardi à CNN dans une série de messages.

Il a déclaré que le NFT avait été instantanément acheté par un compte automatisé, qui a ensuite revendu la pièce pour 59,99 eth (227 558 $).

« J’ai vu l’erreur alors que mon doigt cliquait sur confirmer, mais un bot a envoyé une transaction avec plus de 8 frais de gaz eth donc elle a été immédiatement prise avant que je puisse cliquer sur annuler. Je n’ai aucune animosité envers le botteur, cela fait juste partie du jeu , « il ajouta.

« Une fois que j’ai cliqué, il n’y avait aucun moyen de l’arrêter. Et ici, dans la beauté de la Blockchain, vous pouvez voir qu’elle est honnête et implacable », a-t-il déclaré.

« Ensuite, je n’ai pris que 5 minutes et je suis retourné au travail en échangeant d’autres choses », a-t-il ajouté, affirmant que « l’erreur n’est pas si grave à grands traits ».

Max a dit qu’il avait trois autres « Bored Apes » (Bored Apes) et un portefeuille de bonne taille, dont il était « reconnaissant ».

« J’ai vite appris à ne pas être trop émotif en matière de trading », a-t-il ajouté. « Le secteur est si nouveau que de mauvaises choses vont arriver, soit à cause de vous, soit à cause de la technologie. Une fois que vous n’êtes plus en contrôle du résultat, oubliez-le et passez à autre chose. »

L’art virtuel a été créé et fait l’objet de discussions depuis des années. Mais maintenant, grâce au soutien de célébrités aussi diverses qu’Elon Musk, Lindsay Lohan et Steve Aoki, le buzz en ligne dans les cercles d’art et de crypto-monnaie et, peut-être plus important encore, la technologie blockchain, il est non seulement devenu populaire, il génère plutôt d’énormes sommes d’argent pour les artistes numériques et les collectionneurs en ligne.