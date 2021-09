Le commerçant de crypto Michaël Van De Poppe trace la voie de l’Ethereum à 20 000 $, prédit des rassemblements pour Chainlink et quatre Altcoins

Michaël van de Poppe, analyste et trader en cryptographie populaire, trace la trajectoire des prix d’Ethereum (ETH) jusqu’à 20 000 $ tout en prédisant également des rallyes pour Chainlink (LINK) et quatre autres altcoins.

Le stratège crypto dit à ses 424 200 abonnés sur Twitter qu’il voit Ethereum suivre sa trajectoire de marché haussier en 2017.

« Belle comparaison entre l’ETH 2017 et l’ETH 2021. Avait une structure similaire en 2017, où elle a cassé vers le sud avec une correction de 50%. Maintenant, la même action sur les prix a lieu, avec une correction de 35%. La voie vers 15 000-20 000 $ par ETH est toujours ouverte. »

Source : Van de Poppe/TwitterSource : Van de Poppe/Twitter

L’analyste crypto est également optimiste sur le réseau Oracle décentralisé Chainlink contre Bitcoin (LINK/BTC). Van de Poppe voit LINK se rallier à la résistance à 0,0007 BTC, d’une valeur de 29,42 $ et représentant un mouvement de 27% par rapport à sa valeur actuelle de 0,00055 BTC (23,11 $).

“Chainlink: la pièce la plus sous-évaluée du top 20. Je suis toujours optimiste sur celle-ci et les oracles.”

Source : Van de Poppe/Twitter

La prochaine pièce sur le radar du commerçant est Elrond (EGLD), une plate-forme blockchain conçue pour alimenter les applications distribuées, les cas d’utilisation d’entreprise et les transactions cryptographiques. Selon Van de Poppe, Elrond est prêt pour un fort rallye contre Bitcoin (EGLD/BTC) vers son objectif de 0,008 BTC, d’une valeur de 336,25 $.

« Celui-ci est toujours l’un des premiers coureurs. Plus tôt cette année, en février, il a également été l’une des premières pièces. Beau [support/resistance] retourner. Je pense que nous maintenons ce niveau et avons une autre course pour [0.008 BTC]. “

Source : Van de Poppe/Twitter

Vient ensuite la plate-forme d’infrastructure de paiement COTI (COTI), qui, selon Van de Poppe, doit rester au-dessus du support à 0,48 $ ou 0,41 $ pour avoir une chance de déclencher une augmentation de plus de 100 %.

“Le retournement de l’un de ces deux niveaux et la poursuite vers 1 $ sont probables.”

Source : Van de Poppe/Twitter

Une autre pièce sur le radar du commerçant est Harmony (ONE), une blockchain axée sur l’alimentation d’une économie décentralisée. Selon Van de Poppe, Harmony se prépare à un rallye de 90% de sa paire Bitcoin (ONE/BTC) par rapport à sa valeur actuelle de 0,00000368 BTC (0,15 $).

“Massif [support/resistance] retournez et rebondissez de celui-ci ici. C’est génial! En regardant la poursuite se produire, à travers laquelle nous pourrions voir un peu plus de correction avant que 0,000007 BTC (0,29 $) ne soit le suivant.

Source : Van de Poppe/Twitter

La dernière pièce sur la liste de Van de Poppe est le réseau d’apprentissage automatique décentralisé Fetch.ai (FET). Selon le stratège crypto, Fetch.ai semble haussier contre Bitcoin (FET/BTC) après avoir converti la résistance précédente à 0,000014 BTC (0,59 $) en support.

“Probablement prêt pour 0,00005 BTC (2,10 $.”)

Source : Van de Poppe/Twitter

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : créateurs Shutterstock/Wirestock