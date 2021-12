Le commerce bilatéral Inde-Israël devrait atteindre 4 milliards de dollars cette année

Selon lui, les deux pays aimeraient voir les relations commerciales évoluer et se développer encore plus, et il y a beaucoup de potentiel pour cela.



Le commerce entre l’Inde et Israël a été important et devrait atteindre 4 milliards de dollars en 2021, a déclaré Sagi Itcher, consul économique, chef de la mission économique et commerciale d’Israël.

«Pour 2020, il (le commerce bilatéral entre les deux pays) était de près de 3,4 milliards de dollars. En 2021, je suppose que ce sera environ 4 milliards de dollars », a déclaré Itcher mercredi.

Il a cependant déclaré que le nombre exact serait connu à la fin de l’année.

Itcher s’exprimait en marge d’un événement organisé par le ministère de l’Économie et de l’Industrie, l’Administration du commerce extérieur et la Mission économique et commerciale, Israël et CII.

Selon lui, les deux pays aimeraient voir les relations commerciales évoluer et se développer encore plus, et il y a beaucoup de potentiel pour cela.

L’un des domaines où les deux pays peuvent renforcer leur coopération est la technologie financière, a noté Itcher.

Il a déclaré que l’Inde dispose d’un grand nombre de paiements numériques et qu’il existe également une industrie de l’assurance, qui évolue chaque jour.

« Les compagnies d’assurance doivent gérer beaucoup de données et les compagnies israéliennes peuvent s’avérer très utiles à ce sujet. » Les secteurs traditionnels où les deux pays travaillent ensemble comprennent la cybersécurité, l’eau, l’agriculture, les dispositifs médicaux et les soins médicaux.

À l’avenir, les deux pays peuvent travailler conjointement sur les technologies propres, les énergies renouvelables et les technologies alimentaires, a-t-il déclaré.

Le volume des investissements de l’Inde en Israël est très faible et il existe de nombreuses possibilités d’amélioration, a ajouté Itcher.

Il a déclaré qu’Israël est fort sur le front technologique et a suggéré que les entreprises indiennes puissent les adopter.

