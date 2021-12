Le commerce britannique a diminué depuis le Brexit tandis que l’UE prospère – données | Royaume-Uni | Nouvelles

Depuis que le Brexit s’est manifesté au début de cette année, le gouvernement a tenté de refondre les nombreux accords commerciaux qu’il avait conclus en tant que membre de l’UE. Liz Truss a aidé à en établir plusieurs depuis le 1er janvier, fixant des objectifs ambitieux pour couvrir 80% du commerce britannique avec des accords de libre-échange d’ici 2022. Mais les données de la Banque d’Angleterre montrent que, malgré ses efforts, les perspectives commerciales du Royaume-Uni se sont réduites.

Le 3 décembre, la Banque d’Angleterre a publié des données montrant les habitudes commerciales du Royaume-Uni au cours des 24 dernières années.

La banque a ajouté les importations et les exportations et a présenté ces « flux commerciaux » en pourcentage du PIB par an pour le Royaume-Uni et les « principaux pays de l’UE » depuis 1997.

Les données montrent qu’au tournant du millénaire, le pays était presque à égalité avec le reste du bloc, chacun rapportant des échanges représentant entre 50 et 60% du PIB.

Un vaste gouffre s’est ouvert après 2011, lorsque l’UE a commencé à croître à un rythme beaucoup plus exponentiel, et cela est devenu encore plus prononcé entre 2019 et 2021.

Lorsque les Britanniques ont voté pour le Brexit en 2016, les flux commerciaux du Royaume-Uni se situaient à environ 58 % et ceux de l’UE à 72 %.

Le PIB britannique provenant du commerce a atteint son plus haut niveau depuis 2006 en 2019, lorsqu’il a atteint environ 62%.

Dans le même temps, l’UE a atteint un maximum d’environ 75 %, son plus haut niveau jamais enregistré.

Les deux ont subi des pertes lorsque la pandémie a frappé en 2020, mais un seul s’est rétabli.

Le Royaume-Uni n’a pas vu son commerce rebondir depuis la date de sortie officielle de janvier 2021.

Selon les données de la Banque d’Angleterre, le commerce en pourcentage du PIB était d’environ 54 %, contre près de 56 % en 2020.

Dans le même temps, l’UE a augmenté ses échanges commerciaux à un niveau proche des niveaux de 2018.

Le commerce du bloc représentait environ 73% de son PIB en 2021.

La nouvelle aura été un coup dur pour les ministres qui s’efforcent d’atteindre leurs objectifs pour 2022.

Les accords commerciaux négociés par Mme Truss n’ont pas fait grand-chose pour stimuler les importations et les exportations du Royaume-Uni, des experts critiquant le montant qu’ils rapporteront potentiellement.

Elle a jusqu’à présent conclu des accords avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon.

Au total, ils contribueront à peine au PIB britannique, entre zéro et 0,16 % respectivement.

Au maximum, ces accords pourraient fournir 3,4 milliards de livres sterling supplémentaires et prendre jusqu’à dix ans à mettre en œuvre.

Le gouvernement vise désormais les États-Unis, qu’il a taquinés en tant que partenaire commercial capable de boucher des trous de la taille de l’UE depuis le vote sur le Brexit.

Mais le National Audit Office (NAO) a exhorté les ministres à ne pas précipiter les futurs accords.

S’adressant au Times, Angus Brendan MacNeil, président du comité du commerce international, a déclaré qu’ils devraient se concentrer sur « l’obtention de bons accords ».