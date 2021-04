Le commerce de détail moderne gravement endommagé en raison de la deuxième vague de Covid-19: SCAI

La deuxième vague a gravement affecté l’industrie de la vente au détail moderne, a déclaré un communiqué de l’Association des centres commerciaux de l’Inde (SCAI).

Dans un communiqué, l’organisme de l’industrie a indiqué qu’il avait exhorté le gouvernement à soutenir l’industrie avec des dérogations financières et à permettre aux centres commerciaux de fonctionner une fois qu’ils ont rouvert les autres marchés.

Afin de compléter les efforts du gouvernement dans la réalisation d’une vaste campagne de vaccination, SCAI a également contacté les gouvernements des États pour organiser les camps de vaccination dans les centres commerciaux.

“L’organisme de l’industrie a également exhorté à traiter les employés des centres commerciaux comme des travailleurs de première ligne et devraient être vaccinés en priorité quel que soit leur âge”, a-t-il déclaré.

En tant qu’infrastructure publique, avec un grand espace de stationnement, des salles de formation, entre autres, les centres commerciaux disposent de l’espace nécessaire pour aider l’administration locale à effectuer un tel exercice qui profitera probablement à la cause plus large de la réalisation d’une vaste campagne de vaccination, selon SCAI.

La situation devenant sombre, SCAI a contacté tous ses membres et leur a demandé de renforcer davantage tous les SoP et protocoles, a-t-il ajouté.

Il a également déclaré que les restrictions locales, la fermeture de centres commerciaux dans quelques États, les couvre-feux du week-end ont eu un impact sur les affaires, la reprise et l’emploi associés au commerce de détail organisé. Les centres commerciaux à travers l’Inde avaient récupéré près de 90 pour cent de leurs activités et 75 pour cent de leurs ventes, qui chutent considérablement en raison des restrictions locales.

En moyenne, pendant les jours pré-covid, l’industrie enregistrait 15000 crores de roupies par mois et avait atteint le même niveau à la mi-mars 2021, mais, avec les restrictions locales, près de 50% des revenus ont été réduits, a-t-il déclaré.

L’industrie des centres commerciaux soutient directement et indirectement près de 1,2 crore de moyens de subsistance associés aux centres commerciaux, au commerce de détail et à la fabrication au détail. La plupart des employés travaillant dans ce secteur viennent d’autres États.

Près de 80 pour cent des employés travaillant dans les magasins de détail et les restaurants appartiennent à une section économiquement plus faible et leur gagne-pain sera le plus touché.

Au cours du dernier verrouillage, le secteur a vu 25 à 30% des emplois être touchés, a déclaré SCAI, ajoutant qu’à la mi-mars 2021, près de 70 à 75% des employés avaient réintégré.

«L’industrie dans ses efforts a conservé les emplois qui ont été perdus en raison de la pandémie et continuera à ramener des emplois dans le secteur», a-t-il déclaré.